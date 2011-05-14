Kılıçdaroğlu: Şerefli adamsan yolsuzluk yapanları açıklarsın

T24 -

Kılıçdaroğlu, partisince Çankırı Belediyesi'nin önündeki meydanda düzenlenen mitingde, vatandaşlara seslendi. Siyasete girerken ''Ne olursa olsun hiçbir yerde, hiçbir ortamda millete yalan söylemeyeceğim. Her zaman doğruyu söyleyeceğim'' dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

''Burada da doğru söyleyeceğim. Çankırı'dan beklediğimiz oyu hiçbir zaman alamadık. Son 30 yıldır Çankırı'dan oy almadık ama kabahat Çankırı'da ve Çankırılıda değil. Kabahat bizde. Gelmedik, elinizi sıkmadık, çayınızı içmedik, 'arkadaş derdiniz nedir?' demedik. Ankara'da oturduk, Çankırılılara 'oy ver' dedik. O da 'ben vermem' dedi. Şimdi ben yeni Cumhuriyet Halk Partisi, halkıyla kucaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi, halkın dertlerini dinleyen Cumhuriyet Halk Partisi olarak ayağınıza geldim, derdinizi dinleyeceğim. İlçeleri gezdim. İlk fırsatta, inşallah 12 Haziran'dan sonra başbakan olduğumda ilk buraya geleceğim, başbakan olarak geleceğim.''



''49 tane hapisane yapmış, yetmemiş, yenilerini yapıyor"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AKP'nin ''İstikrar sürsün, Çankırı büyüsün'' sloganını hatırlatarak, şöyle konuştu:

''Çankırı büyüdü mü? Nasıl oluyor bu? Hem istikrar devam edecek, hem Çankırı büyüyecek. Buraya gelip konuştuğu zaman, bütün Çankırılı kardeşlerime söylüyorum, elinizi vicdanınıza koyun ve Recep Tayyip Erdoğan'a şu soruyu sorun: Bu ne biçim büyüme, milletvekili sayısı düştü, memleket göç verdi, işsizlik diz boyu. Nereden çıkıyor bu büyüme?

Onların istikrarını anlatacağım şimdi. Devletin resmi rakamını vereceğim şimdi. 2002, Türkiye'deki bütün vatandaşların borcu 6 milyar 605 milyon lira. 2010'da 6 milyarlık borç, 175 milyar 633 milyon liraya çıkmış. Vatandaş borç batağında. Bu borçla şimdi sizi tehdit ediyorlar. 'CHP gelirse faizler yükselir' diyorlar. CHP gelirse faizler düşecek, halk üretecek, işçi çalışacak, halk çalışacak, herkes çalışacak, üretecek. Halkın iktidarında herkesin karnı doyacak.''

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2002'de hapiste 59 bin 429 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu belirterek, 28 Nisan 2011 tarihi itibariyle hapisteki hükümlü ve tutuklu sayısının 123 bin 916 olduğunu söyledi. ''Hortumcular dışarda, içeride değil'' diyen Kılıçdaroğlu, 2002'den 2011'e kadar 49 yeni hapishane yapıldığının altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, ''49 hapishane yerine bu güzel memlekette 49 fabrika yapılsaydı, insanlarımız orada çalışsaydı, alın teri dökseydi, hapishaneye değil de evine akşam helal ekmek götürseydi, suç mu olurdu? Günah mı olurdu? Biz bunu yapacağız. Bir başbakan hapishane sözü vermez, gitti 'Size hapishane yapacağız' dedi. 49 tane yapmış, yetmemiş, yenilerini yapıyor'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, AKP'nin ezberini bozacağını belirterek, şunları kaydetti:

''Ben konulara girdikçe, Recep Bey'in ezberi bozuluyor. Geçen gün bir yolsuzluktan söz ettim, ÖSYM'ye, hiç isim vermedim, bir bakan mail atmış, bunu söyledim. Başbakan, 'O bakanın adını açıklamazsan, sen namertsin' dedi. Ben adını açıklamadım, o kendisi açıkladı, 'Benim o' dedi Hayati Yazıcı. Şunu söyledi arkasından, 'Ben o bakanları tutmam. Milletvekilleri listesine bakın, geçmişte bakanlık yapıp da milletvekili listelerine girmemelerinin bir nedeni var' dedi. Yani, 'Onlar yolsuzluk yaptı, ben onları listelere almadım' dedi. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, bakanların yolsuzluk yaptığını ve o gerekçe ile listeye giremediklerini itiraf etti.

Mukaddesince, eleştiri getiriyor. Genel Müdürlük yaptığım dönemle ilgili olarak. Hiç itiraz etmiyorum, eleştiri olabilir, saygıyla karşılarım ama beni dinlemesi lazım. Dedim ki, 'Devletin bütün imkanları senin elinde, arşivleri sende, müsteşarlar, bakanlar, genel müdürler sesin emrinde.' Beni eleştiriyorsun, eyvallah. O zaman sana bir imkan sağlıyorum, senin istediğin bir televizyon kanalında, senin istediğini gazetecilerle gel beraber baş başa, sen bana soru sor, ben sana soru sorayım. 80 milyon dinlesin, kararını versin. Karşıma çıkabilir mi? Recep Tayyip Erdoğan, sizin Kemaliniz olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilir mi? Benim karşıma çıkması için, bir kul hakkı yememek lazım, iki geçmişinin temiz olması lazım, üç mangal gibi yürek lazım.''

Cumhuriyet tarihinin en yüksek boşanma rakamlarının son dokuz yılda yaşandığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, ailelerin mutsuz olduğunu, bu mutsuzluğu gidermek için de ''Aile Sigortası'' projesini hayata geçireceklerini anlattı.

İktidar olmaları halinde ilk dört ayda Siyasi Ahlak Yasası'nı çıkaracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, ''Naylon faturacıların Maliye Bakanlığı yapmadığı bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Ahlak her şeyin temelidir. O temeli yeniden sağlıklı bir şekilde inşa edeceğiz. Tek umudum var, tek gücüm var, o da sizsiniz. Ben hiç kimsenin önünde diz çökmedim, hiçbir ülkeye gidip 'bana destek verin' demedim, hiçbir yerden talimat almadım. Talimat alacaksam Türk milletinden alacağım ben'' dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda güvercin uçurdu.

Öte yandan Çankırı mitingi öncesinde Eldivan, Şabanözü, Orta ilçelerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, buralardaki kısa konuşmalarında vatandaşlardan oy istedi. Kılıçdaroğlu, Orta ilçesindeki konuşmasında Başbakan Erdoğan'a televizyon ekranında buluşma çağrısını yineledi.



