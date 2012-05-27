Kılıçdaroğlu: Seni başbakan olarak takmıyorlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Uludere operasyonundan sonradan haberim oldu" diyen Başbakan'a "Demek ki seni Başbakan olarak takmıyorlar. İnsan yerine koymuyorlar." sözleriyle yüklendi.

Kılıçdaroğlu, tek partili sistemden çok partili sisteme geçilmesini sağlayıp, sosyal demokrasiyi Türk demokrasine kazandırarak 3 büyük değişime imza attıklarını belirtti.

"CHP'liler olarak 4. büyük devrime imza atmak için yola çıktık. Demokrasi ve özgürlük devrimini gerçekleştirmek için yola çıktık" diyen Kılıçdaroğlu, demokrasinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, katıldığı TOBB'un geçen haftaki genel kurulunda iş adamlarına iki soru sorduğunu ve salondan sadece alkış sesleri geldiğini anlatarak, şöyle devam etti: "Çünkü sanayici korkuyor, iş adamı korkuyor, yönetici korkuyor. Herkes, 'başıma bir şey gelir mi?' diye korkuyor. Böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz. Bu demokrasi değildir. Bu özgürlükçü bir toplum değildir. Özgürlüğün ve demokrasinin yolunu açacak tek adres var, o adres CHP'dir. Demokrasi ve özgürlük mücadelemizden bizi kimse alıkoyamayacaktır. Bir kez daha söylüyorum; demokrasi ve özgürlük mücadelesinde eğer bir bedel ödeyecek varsa, o bedeli CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu her zaman ödemeye hazırım. O bedeli sadece CHP'nin genel başkanı değil, CHP'nin bütün üyeleri ödemeye hazırdır."

Kılıçdaroğlu, CHP'ye, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na üye vermesi nedeniyle eleştiriler getirildiğini ifade ederek, Anayasa değişikliği konusunda miting meydanlarında söz verdiklerini anımsattı.

Anayasa değişikliği

Anayasa değişikliği konusunda ilk olarak yargı bağımsızlığı istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bağımsız olmayan, siyasi iktidara endeksli bir yargı, ülkeye demokrasiyi de özgürlüğü de getiremez. O yargı ne getirir bu ülkeye? 97 tane hapiste gazeteci getirir. O yargı, bu ülkeye halkın oylarıyla seçilmiş milletvekillerinin zindanlarda çürümesini getirir. O yargı, boynuna poşu taktı diye bir üniversite öğrencisine 11 yıl hapis getirir. O yargı, bu ülkeye korku imparatorluğu getirir. O yargı, bu ülkeye herkesin telefonlarının dinlendiği ortamı sağlar. O yargı, bu ülkeyi iktidarın sopasını getirir. Biz bunu hiçbir zaman kabul etmeyiz. Onun için anayasa değişikliklerinde özgürlük ve demokrasi çok önemlidir. Birinci temel ilke, bağımsız ve tarafsız yargının ülkeye gelmesidir. Biz masaya bunun için oturduk. Bağımsız ve tarafsız bir yargı yoksa o ülkede demokrasi yoktur."

Kılıçdaroğlu, "Biz niye oturduk Anayasa komisyonuna?" diye sorduğu konuşmasında, "Eğer bu ülkede 12 Eylül darbe anayasasının getirdiği YÖK Yasası varsa, YÖK düzeni varsa, o düzeni kaldırmak için oturduk" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, yüzde 10 barajının kaldırılması, özgür ve bağımsız bir medya ortamının yaratılması için Anayasa masasına oturduklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, nereye gidilirse gidilsin "demokrasinin kalitesinde sorun var" denildiğini öne sürerek, "Demokrasinin kalitesinde sorun varsa, bizim Anayasa'mızda sorun vardır. Biz diyoruz ki, yüzde 10 barajı kalksın, gerçek anlamda halkın oyları, milli irade parlamentoya yansısın. Sosyal devlet gerçekten işlesin, gerçek anlamda sosyal devlet olsun. İşte bunun için masaya oturduk. Zaman zaman 'CHP o masaya neden oturdu?' diye soruyorlar. Oturacağız. Bu ülkede gerçek anlamda demokrasi, gerçek anlamda özgürlükler gelinceye kadar sonuna kadar ama sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.