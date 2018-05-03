"Kılıçdaroğlu, Şener'e danışmanlarını gönderip nabız yokladı"

Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işareti ile 24 Haziran'da erken seçime gidiyor. CHP'nin gizlilik içinde yürüttüğü aday çalışmalarında da sona gelinmeye başlandı. Bugüne kadar cumhurbaşkanı adayı olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici gibi isimler anılırken, kulislerde son üç gündür Abdüllatif Şener ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin isimleri konuşulmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kemal Kılıçdaorğlu, Şener’e danışman heyeti göndererek nabız yokladı.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre CHP’nin, milletvekilliği adaylığı için sol görüşleriyle tanınan isimlere teklif götüreceği öğrenildi. Bu isimler arasında Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Murat Sevinç, gazeteci Ahmet Şık, sanatçılar Levent Üzümcü, Meltem Cumbul, Balyoz ve Ergenekon davalarının bazı mağdurlarının da olabileceği belirtiliyor.

Adaya göre müzik seçilecek

Yarın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı salonda hazırlık sürerken, adayın önceden öğrenilmemesi için salona asmak için poster hazırlatılmadığı öğrenildi. Salonda kullanılacak müzik de açıklanacak aday ismine göre son anda seçilecek.