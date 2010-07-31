-KILIÇDAROĞLU: SEN GİDERSEN TERÖR BİTER KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 31.07.2010 - CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Eğer terör bizim iktidardan çekilmemizle bitiyorsa çekiliriz'' sözüne ilişkin, ''Unutma Recep Bey, sen gidersen bu ülkede terör biter. Sen gidersen bu ülkeye huzur gelir'' dedi. Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Afşin'de çok sayıda fabrika ve tesisin bulunduğunu, buna karşın işsiz sayısının da çok olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bölgeye dışarıdan işçi getirilmesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, herkesin yaşadığı yerde iş sahibi olmasının gerekliliğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin ülkenin sorunlarını çözmek için değil, sorunlara yenilerini katmak için iktidar olduğunu, sırtlarını halka döndüklerini, şimdi de hesap vermekten kaçtıklarını iddia etti. -''SEN ORADA NİYE OTURUYORSUN?''- Başbakan Erdoğan'ın dünkü konuşmasında ''Eğer terör bizim iktidardan çekilmemizle bitiyorsa çekiliriz'' dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Aklına yeni mi geldi Başbakan ve kendisine gerekçe göstermek için de '1984'den beri terör var' diyor. Yani 'bundan sonra da terör olabilir' diyor. Sen orada niye oturuyorsun? Sen açılım politikasıyla bu ülkeyi bölmedin mi? Nedir bu açılım politikası? Afşinli kardeşim kendisine sormayacak mı? Sen bir açılım politikası yaptın, ülkeyi ikiye böldün. Ülkede kardeş kavgası yarattın. Bunun hesabını sormayıp da ne yapacağız? Şimdi aklın başına gelmiş, 'Biz gidersek terör biter mi bitmez mi...' Unutma Recep Bey, sen gidersen bu ülkede terör biter. Sen gidersen bu ülkeye huzur gelir. Neden huzur gelir biliyor musunuz? Çünkü biz siyasette zenginleşmeyeceğiz dedik. Biz onlar gibi zenginleşmeyeceğiz. Biz halka hizmet edeceğiz. Şimdi bakıyorsunuz mangalda kül bırakmıyor Başbakan. Her gittiği yerde bizi suçluyor. Neymiş? Efendim biz teröre destek veriyormuşuz. Biz teröre destek vermiyoruz. Terör konusunda aklını başına al Sayın Başbakan diyoruz. Biz sana bunu hatırlatıyoruz.'' İktidarın Anayasa değişikliği ile halkın gerçek gündemini değiştirmeye çalıştığını ileri süren Kılıçdaroğlu, değişikliklerin daha fazla demokrasi getireceği söyleminin gerçeği yansıtmadığını savundu. Hükümeti ''telekulak hükümeti'' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, vatandaşa, ''İktidara derdinizi anlatmak istiyorsanız telefonda konuşun. O zaman sizi dinlerler'' dedi. CHP'nin yalnızca halka hizmet edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Biz Adalet ve Kalkınma Partisi gibi uzaktan kumandalı hükümet olmayacağız. Bizim bir tek komutanımız olacak o da halk olacak. Biz vatanımız için çalışırız, vatandaşımız için çalışırız. Biz Dubai'ye gidip, 1 milyar doların altına imza atıp, ülkemizi pazarlamayız. Bizim adımız Recep Bey değil. Biz Kemal'iz, sizin Kemal'ininiz. Kul hakkı yemenin en büyük suç olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, iktidarın kul hakkı yediğini, bu yüzden affedilmemesi gerektiğini öne sürdü. CHP lideri, ''Çıksın Recep Bey desin ki 'Ben kul hakkı yemedim.' Diyemez. Onun için buradayım, onun için size geldim. Onun için diyorum ki, kul hakkı yiyenlere karşı hep beraber mücadele edelim'' şeklinde konuştu. -''BAŞBAKAN HALK GİBİ YAŞAMALIDIR''- Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş gezisi kapsamında Çoğulhan, Altınelma ve Arıtaş beldelerinde de vatandaşa hitap etti. CHP lideri, Altunelma beldesindeki konuşmasında, ''Recep Bey ağzımızdan çıkan her cümleye cevap veriyor. Ama havuzlu villadan hiç söz etmiyor. Utanıyor mu havuzlu villadan? Havuzlu villada oturmak, siyasette zenginleşmek bir başbakana yakışmaz. Başbakan halk gibi yaşamalıdır'' dedi. Kılıçdaroğlu, Arıtaş beldesindeki konuşmasında ise, iktidarın halka hizmet etmediğini, yalnızca kendini düşündüğünün ileri sürerek, ''Üçkağıtçı hükümet var. Köşeyi dönen hükümet var. Vatandaş perişan vaziyette'' ifadesini kulandı.