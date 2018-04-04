Kılıçdaroğlu, şeker fabrikaları için Çorum'a geliyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine değinerek, \"Cumartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Çorum\'a gelecek. Bu mitingler siyasi bir miting değil. Parti ayrımı gözetmeden herkesi şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki vermek için Türk bayraklarıyla miting alanına davet ediyoruz\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumartesi günü Çorum\'a gelecek. Çorum\'da şeker fabrkalarının özelleştirilmesine \'hayır\' demek için bir miting düzenleyecek olan Kılıçdaroğlu\'nun gelişi ile ilgili önceden kente gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, miting hazırlıkları hakkında görevlilerden bilgi aldı. Hürriyet Parkı\'nda oturan vatandaşlarla da sohbet eden Ağbaba, \"Hangi siyasi görüşte olursa olsun bütün Çorumluları mitinge bekliyoruz. Bu bir siyasi miting değil, şeker fabrikalarının satışına karşı yapılan bir mitingdir. Sadece Türk bayrakları ile alanda olacağız. Şeker fabrikasının satılmasına karşı olan herkesi mitinge bekliyoruz\" dedi.

Çorum Şeker Fabrikası\'nın peşkeş çekileceğini savunan Ağbaba, satış gerçekleşirse fabrikanın kapanacağını iddia etti. Mücadeleye devam ettiklerini ve özelleştirmenin duracağına inandıklarını dile getiren Ağbbaba, \"Lütfen bu seslere kulak ver senin partindeki milletvekilleri bile buna karşı çıkıyor. Bu satışı isteyen bu satışı savunan bir tek insan bile yok şu anda. Bazı mitinglerimize MHP ve Ak Partililer de katıldı. Bu satışı savunan bir tek kişi bile yok. O nedenle bu satışın duracağına inanıyoruz hükümetin de bu sesi duymasını istiyoruz. Gel yol yakınken bu yanlıştan dön. Milli ve yerli fabrikaları uluslararası güçlere peşkeş çekme\" diye konuştu.



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