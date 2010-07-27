-KILIÇDAROĞLU: ŞEHİT EŞİN SÖZLERİ ETKİLEDİ SAMSUN/ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt gezisinde en çok şehit eşinin sözlerinden etkilendiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Malatya, Kayseri, Ordu ve Samsun'u kapsayan yurt gezisinden Ankara'ya dönerken gazetecilere gezisini değerlendirdi. Gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, kendisini en çok etkileyen olayın ise İstanbul Halkalı'da askeri servis aracına yapılan bombalı terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Boşnak'ın eşi Emel Boşnak'ın sözleri olduğunu söyledi. Kılıçtaroğlu, şöyle dedi: ''Beni en çok etkileyen cümle hastaneye gidip tedavi olmak istediği zaman artık sigortasının olmadığını söylediklerini anlatması oldu. Eşini şehit veren bir kadının hiçbir güvencesi olmaksızın yaşaması bir dram. Eşini ülkeye adamış, ama artık sağlık harcamaları bile karşılanmıyormuş, bu tam bir dram.'' Kemal Kılıçdaroğlu, Emel Boşnak'ın sosyal güvencesinin neden olmadığını ve nasıl bir durumla karşı karşıya olduğunu araştırmak gerektiğini vurgulayarak, ''Eğer böyle bir şey varsa onlarla ilgili yasalar, düzenlemeler yapılmalıdır. Şehit eşlerine iş bulunabilir ya da eğer çalışmak istemezlerse sağlık giderleri yaşam boyu karşılanabilir, eğer böyle bir durum varsa gerekli araştırma yapıldıktan sonra Meclise buna ilişkin düzenleme teklifi verilebilir.'' Kılıçdaroğlu, Boşnak'ın sözlerinin açılım politikalarından rahatsızlık duyduğunun göstergesi olduğunu savundu.