Kılıçdaroğlu: Seçimlerin ertelenmesi demokrasiye inançsızlıktır

1 Kasım'da gerçekleşecek genel seçimlerin ertelenmesini istemediklerini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasiye inançsızlıktır. Karar alınmıştır. Seçime gidilecektir. Eğer daha az oy alacağız diye telaşları korkuları varsa o zaman geleceği iyi okumamışlardır. Bir düşüşe gelmişlerdir. Düşeceklerdir gideceklerdir" dedi.

Türkiye Barolar Birliği’nde yapılan 2015-2016 Adli Yılı Açılış Töreni’ni çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, bölgede sandık güvenliğinin sağlanamayacağı konusundaki değerlendirmeler sonrasında seçimin ertelenmesi hususunun sorulması üzerine şunları söyledi:

“Seçimin ertelenmesini istemiyoruz. Karar alınmış vaziyette. Güvenliği de ülkenin ve vatandaşların sağlaması lazım. Vatandaşların özellikle sandıklara sahip çıkması lazım. Çünkü biz ‘Kaçak Saray’da oturan kişinin sandıklara doğrudan müdahale etmesini istemiyoruz. Onun böyle bir amacı var. O amacı boşa çıkarmak her demokrasiye inanan her yurttaşımızın görevi olmalıdır.”

'Düşeceklerdir gideceklerdir, halka hesap vereceklerdir'

Seçim güvenliği konusunda AKP’nin sandıklara kamera ile takip teklifinin sorulması üzerine ise Kılıçdaroğlu, “Kamera konulabilir. Bütün sandıklara konulabilir. Bizim bir itirazımız olmaz” cevabını verdi.

Seçimin ertelenmesini konuşmanın bile doğru olmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı, "Demokrasiye inançsızlıktır. Karar alınmıştır. Seçime gidilecektir. Eğer daha az oy alacağız diye telaşları korkuları varsa o zaman geleceği iyi okumamışlardır. Bir düşüşe gelmişlerdir. Düşeceklerdir gideceklerdir. Halka hesap vereceklerdir. Yolsuzluk diz boyu. Bakın ülkeyi böldüler. Ülkeyi kan gölüne çevirdiler adaleti böldüler. Bakın burada adli yıl açılışı yapıyoruz. 1 hafta önce başka bir adli yıl açılışını yapıyorduk. 72 yıllık geleneği bozdular. Yazık günah bu ülkeye. Bu ülkenin yakasından Adalet ve Kalkınma Partisi düşmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

'Gittiklerini bildikleri için iktidarı vermemek için her türlü yola başvurabilirler'

Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Gerek Türkiye Barolar Birliği Başkanı, gerek illerden gelen baro başkanları halka şu mesajı verdiler: Korkmayın, yılmayın. Bunlar gidici. Gittiklerini biliyorlar. Gittiklerini bildikleri için iktidarı vermemek için her türlü yola başvurabilirler. O nedenle ben bütün yurttaşları, aydınları göreve çağırıyorum. Medya üzerine baskı kuracaklardır. Yargı üzerine baskı kurdular, kurmaya devam ediyorlar. Ama biz, bütün bu baskılara direnmeliyiz. Çünkü biz demokrasiyi savunacağız. İnsan haklarını savunacağız. Özgürlükleri savunacağız. İşsizlerin, yoksulların haklarını savunacağız. Türkiye’ye gelen 2 milyonun üzerindeki Suriyeli kardeşlerimizin de haklarını savunacağız.”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüşmesinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "İttifak söz konusu değil. Perinçek ile güzel bir görüşme yaptık" dedi. Bir gazetecinin Perinçek'in görüşmede herhangi bir teklifinin olup olmadığını sorması üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Evet oldu. Değerlendiriliyor" diye yanıt verdi.