-KILIÇDAROĞLU SEÇİM BİLDİRGESİNİ AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünde ciddi sorunlar olduğunu belirterek, ''Bu ciddi sorunları güçlerimizi birleştirerek yola çıkarak ancak aşabiliriz. Türkiye bizi bu ciddi hamleyi yapmak için bekliyor'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için hazırladığı Seçim Bildirgesini genel merkezde düzenlenen toplantıda açıkladı. Milletvekili adaylarının da tanıtıldığı toplantının başlangıcında, CHP'yi ve projelerini anlatan kısa filmin gösterimi yapıldı. Ardından da CHP'nin milletvekili adaylarının isimleri okundu. Kılıçdaroğlu, toplantıda yaptığı konuşmaya ''Adaylarımızı tanıdık, umuyorum ki önümüzdeki seçimlerde bütün adaylarımız ön seçimle gelecekler. Bunun çalışmasını yapacağız'' diyerek başladı. Milletvekili adayı belirlemenin zor olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Burukluk yaşayanlar olacak ama hep beraber yaralarımızı sarıp yolumuza devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin önünde ciddi sorunlar var. Bu ciddi sorunları güçlerimizi birleştirerek yola çıkarak ancak aşabiliriz. Türkiye bizi bu ciddi hamleyi yapmak için bekliyor'' diye konuştu. CHP'nin sadece Türk siyasal yaşamında değil, dünya siyasetinde de çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''CHP ciddi değişimler dönüşümler yapan, Cumhuriyeti kuran, devrimleri gerçekleştiren bir partidir. Attığı en önemli ve birinci adım budur. Sonra çok partili yaşama adım attı, hiçbir baskı altında kalmadan kendi özgür iradesiyle çok partili yaşama geçti ve iktidarı devretti. Bu ikinci büyük adımdır. Ve üçüncü büyük adımı sosyal demokrasiyi Türkiye'ye getirerek attı. Sosyal demokrasinin özünde insan vardır. Siyaset insan için vardır. İnsanı yüceltmek, alın terine değer vermenin gereği olarak sosyal demokrasiyi getirdi ve önemli bir adım attı. Şimdi önümüzde dördüncü adım var. Demokrasi ve özgürlüğü getireceğiz. Demokrasi ve özgürlük için yolumuza devam edeceğiz. Bizim temel felsefemiz, hedefimiz, attığımız üç adımın devamı olarak çağdaşlaşmanın da gereği olarak dördüncü büyük adımı atacağız. Bunun için mücadele edeceğiz, bunun için iktidar olmamız gerekiyor.'' Demokrasi ve özgürlüğün gelmesi için yeni ve çağdaş bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İlk yapacağımız iş birilerinin yaptığı gibi değil, bizim evrensel değerlere sahip olarak demokrasi ve özgürlüğü getirmemiz gerekiyor. Herkesin imrendiği ve 'Evet Türkiye Cumhuriyeti çağdaş bir ülkedir, Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasi var, özgürlükler var, sabahın beşinde kimsenin kapısı çalınmıyor evi polis basılmıyor' diyecek. Bu özgürlüğü getireceğiz Türkiye'ye. Onun için biz ilk hamlemizi anayasa ile yapacağız. Ama anayasa yaparken öyle oturacağız da bir partinin mutfağında anayasa hazırlayacağız diye bir düşüncemiz yok. Geniş katılımlı herkesin üzerinde düşündüğü taşındığı düşüncesini özgürce dile getirdiği, sivil toplumun bir anlamda fiilen çalışmalara katıldığı, üniversitelerin, baroların, meslek kuruluşlarının çalışmalara katıldığı destek verdiği ve her yurttaşın eline aldığı zaman gururla elinde taşıyacağı, 'evet bu benim anayasamdır' diyeceği bir anayasayı yaşama geçireceğiz.'' -''BASKILARA DİRENDİK, BUNDAN SONRA DA DİRENECEĞİZ''- CHP'nin eşitliği, katılımcılığı, kuvvetler ayrılığı ilkesini, alınterini ve demokrasiyi savunacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Baskılara karşı direndik, bundan sonra da direneceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, baskıya karşı direnen kendileriyle aynı düşüncede olmayan bile olsa onun yanında yer alacaklarını belirterek, insanın en değerli varlık olduğuna ve farklı da olsa düşünceye saygıya inandıklarını ifade etti. Medya, ticaret ve siyaset arasındaki ilişkileri de yeniden düzenleyeceklerini, medyanın halkın, gözü kulağı ve sesi olacağını belirten Kılıçdaroğlu, ''Medyayı gerçek anlamda halkın sorunlarını dile getiren bir medya haline getireceğiz. Ve TRT'yi iktidarın borazanı olmaktan çıkaracağız. TRT gerçekten de halka doğru bilgi veren bir kurum haline gelecek'' dedi.