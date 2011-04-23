-KILIÇDAROĞLU SEÇİM BARAJINI ELEŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 23.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Yüzde 10 seçim barajı olduğu sürece yasalar dolanılıyor. Hukuk devletinde bu olmaz. Ciddi bir siyasetçiye düşen görev, demokrasiyi sağlıklı işletmektir'' dedi. Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'na düzenlenen ''Bin Çocuk Korosu''nun konserine katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, konser öncesinde gazetecilerin ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, YSK'nın veto kararıyla ilgili sözlerine'' ilişkin sorusunu yanıtladı. Bu konudaki düşüncelerini daha önce ifade ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Yüzde 10 seçim barajı olduğu sürece yasalar dolanılıyor. Hukuk devletinde bu olmaz. Ciddi bir siyasetçiye düşen görev, demokrasiyi sağlıklı işletmektir. Bunun için de yasaları değiştirmelidir'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Sayın Başbakan o gün konuşmadı, bugün konuşuyor, başka bir gün konuşur, bunlar hiç önemli değil. Önemli olan bu ülkede gerçekten demokrasiyi, özgürlüğü istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Milletin iradesi parlamentoya tam yansısın mı yansımasın mı? İnsanlar partilerinden istifa ediyorlar, bağımsız giriyorlar. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı istifa eden bir milletvekilini davet ediyor Cumhurbaşkanlığına. Niçin davet ediyor, o partinin Genel Başkanı olduğu için. Ama Genel Başkanlıktan istifa etmiş. Niye istifa ediyor? Çünkü yasayı dolanmak zorunda, parlamentoya giriş için başka seçenek yok. Birbirimizi kandırıyoruz, doğruları her yerde, her ortamda söyleyeceğiz. Ben doğruları söylemeye devam edeceğim.'' -''BİN ÇOCUK KOROSU'' İLE MÜZED TÜRKİYE ÖĞRETMENLER ORKESTRASI- Salona girişinde öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, ''Ben aslında burada konuşmaya değil, sizi dinlemeye geldim. Öğretmenlerinizle beraber sizin o güzel sesinizi dinleyeceğiz. Siz Cumhuriyet çocuklarısınız. Tişörtlerinizin üzerinde Atatürk'ün fotoğrafı var. Onu seviyorsunuz, hepimiz seviyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz. Bayramınız kutlu olsun'' dedi. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ise Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) Türkiye Öğretmenler Orkestrasının konserde çocukların seslendireceği Cumhuriyet şarkılarına ses, soluk vereceğini söyledi. Çocuklara ''Sizler geleceğimizin güvencesisiniz'' diye seslenen Tanık, ''Atatürk'ün izinden Cumhuriyet ilkelerine, uygar ülkenin gereklerine, laikliğe ve demokrasiye sahip çıkacağınıza inanıyorum. Size güveniyoruz. Geleceği kuracak sıcacık yüreklerinizin ülkemizin umut ışığı olduğunu biliyoruz'' diye konuştu. Daha sonra Kılıçdaroğlu, etkinliğe destek sağlayanlara plaket verdi. ''Bin Çocuk Korosu''nun konseri, ''Andımız''ın okunmasıyla başladı. Koro, daha sonra ellerindeki Türk bayraklarıyla ''23 Nisan'', ''Atam Sen Rahat Uyu'', ''Güzel Yurdum'', ''Dostluk'', ''İzindeyiz Yüce Atam''ın da aralarında bulunduğu şarkıları seslendirdi. MÜZED Türkiye Müzik Öğretmenleri Orkestrası ise ''Rondo'' ve ''Tango Preparense'' adlı eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu.