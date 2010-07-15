-KILIÇDAROĞLU: SEÇİM BARAJI ÖNERİSİNE SICAK BAKMADI TBMM (A.A) - 15.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başbakan'ın seçim barajı konusuna sıcak bakmadığını ifade ettiğini" söyledi. Kılıçdaroğlu, görüşmeden sonra, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay ve Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Muharrem İnce ve Mehmet Akif Hamzaçebi ile düzenlediği basın toplantısında soruları da yanıtladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Erdoğan'ın ''özel güvenlik gücü'' oluşturulacağını, bu konuda yarın bir açıklama yapacağını söylediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nu yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle: Soru: Daha çok ekonomik anlamda öneriler yaptınız. Kürt sorununu sadece işsizlik ve karın doyurma olarak mı görüyorsunuz? Kültürel anlamda herhangi bir öneriniz olmadı mı? Yanıt: Biz emrinde devletin bürokrasisi, istihbarat örgütleri olan iktidar değiliz. Olayın siyasal ve güvenlik boyutu ile ilgili önerilerde bulunabilmemiz için bizim bu tür bilgilere sahip olmamız lazım. Çünkü, eğer bir öneride bulunuyorsak onun altyapısının sağlıklı olması lazım. Biz buna inanıyoruz. Sayın Başbakan bu konuda bazı açıklamalar yaptı. Bunların bir kısmı medyaya da yansımış durumda. Büyük kısmı yabancısı olduğumuz konular değil, bildiğimiz konular. Bazı ek ayrıntılar verdi. Özel güvenlik güçlerinin oluşturulacağını ifade etti. Bunun ordu içinde mi, dışında mı olacağını sorduk. Sayın Başbakan bu konuda bir karar almadıklarını, bir görüş birliğinin henüz oluşmadığını ifade etti. Bu konuda Sayın Başbakan medyaya bir açıklama yapacağını ifade etti. Soru: Sizin özel orduya bakışınız nasıl? Sizce nasıl olmalı? Yanıt: Hükümetin bu konudaki politikasını görmeden olayı tartışmak istemiyoruz. Soru: Sayın Baykal'ın durumu gündeme geldi mi? Yanıt: Gündeme gelmedi. Soru: Sayın Başbakan terör konusunda verdiği bilgiler arasında kamuoyunun bilmediği neler var? Yanıt: Sayın Başbakan ekonomik olarak önlemler aldıklarını ifade ettiler. Yaklaşık 25 milyar liralık bir yatırımın yapıldığını söyledi. Yol, hastane, eğitim, baraj şeklinde bu yatırımların olduğunu ifade ettiler. Ama biz bu yatırımlar bittiği zaman işsizliğin tekrar ortaya çıktığını, kalıcı çözümün devletin üretime yönelik fabrika kurması gerektiğini dile getirdik.