Kılıçdaroğlu: Seçim barajı makul bir düzeye indirilebilir, hatta sıfırlanabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 10 seçim barajının çok yüksek olduğunu belirterek sıfırlanmasını önerdi.

Temiz Seçim Platformu sözcüsü ve eski bakan Yaşar Okuyan ve beraberindeki heyeti kabulünde konuşan CHP lideri, amaçlarının ülkede demokrasiyi geliştirmek ve halkın oylarının sandığa yansıması olduğunu kaydetti.

"Kullanılan oylar ve sayım sonuçları sağlıklı mı" diye genel bir endişe olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Oyların bazı oyunlarla başka partiye kaydırılmasına da kimsenin izin ve fırsat vermemesi gerekir" dedi.

Yüzde 10 seçim barajının çok yüksek olduğunu da belirten CHP lideri "Böyle bir baraj olmaz. Dünyada örneği yok zaten. Bu makul bir düzeye indirilebilir, hatta sıfırlanabilir" ifadelerini kullandı.