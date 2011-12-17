-Kılıçdaroğlu Şeb-i Arus'a katılmak için Konya'da KONYA (A.A) - 17.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni gezdi. Kılıçdaroğlu, Mevlana'nın 738. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin son gecesi olan Şeb-i Arus'a katılmak için karayoluyla geldiği Konya'da partililer tarafından kent girişinde karşılandı. Kemal Kılıçdaroğlu, burada bir gazetecinin Cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin Başbakan'ın açıklamalarını hatırlatarak, CHP'nin görüşlerini sorması üzerine ''7 yılı nasıl yapacak sayın Başbakan? Yeni bir yasal düzenleme gerekiyor. Herhalde o yasal düzenlemeyi düşünüyorlardır. Normalde 5 yıl, anayasa değişti. Halk oylamasına gidildi. Halkın görüşü belli. Halk 5 yıl olsun dedi. Milletvekilliği de 5 yıldı 4 yıla indi. Onlar 4. yılın sonunda seçime gittiler. Sayın Cumhurbaşkanı için de 7 yıldı. 5 yıla indi. 5 yılın sonunda seçime gidilmesi lazım. Bu gayet doğal bir şey'' diye konuştu. Aynı gazetecinin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın konunun Anayasa Komisyonunun gündemine geleceğini söylediğini anımsatması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Bakalım Anayasa Komisyonuna nasıl bir düzenleme gelecek? Onu hep beraber göreceğiz. 5 yıl olması gerekiyor. Kimse halktan, halkın iradesinden korkmamalı. Eğer halk daha önce 5 yıl demişse o 5 yıla herkesin saygı göstermesi gerekiyor. 5. yılı aşarsa o zaman cumhurbaşkanlığı makamı tartışma konusu olur. O makamı güncel sıcak politikanın konusu yapmak doğru değil'' dedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na müze hakkında bilgi veren yetkililer Mesnevi de hediye etti. Kılıçdaroğlu, müze bahçesinde de turistlerle ve vatandaşlarla sohbet etti. -Doğum günü sürprizi- Müze çıkışında partili bir grup tarafından Kılıçdaroğlu'na Konyaspor atkısı ve içinde fotoğrafının bulunduğu duvar saati hediye edildi. Kadınlar, bugün doğum günü olan Kılıçdaroğlu'nu kutladılar. Kılıçdaroğlu, daha sonra Konya İl Örgütünce bir otelde verilen akşam yemeğine katıldı. Konya İl Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu'na doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı. Böyle şeylere alışkın olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, gençlere teşekkür etti. Gazetecilerin kaç yaşına girdiğini sorması üzerine de Kılıçdaroğlu, 1948 doğumlu olduğunu ifade etti.