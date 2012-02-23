Kılıçdaroğlu: Sav'ın çağrısı kabul edilemez

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önder Sav'ın 'kurultaya katılmayın' çağrısına 'Bu davranış CHP delegesinin özgür iradesine ipotek koymak anlamına geleceği için kabul edilemez' şeklinde karşılık verdi.

Açıklamasında, “26 Şubat Pazar ve 27 Şubat Pazartesi günleri toplanacak kurultaylarımızla ilgili gerçeği yansıtmayan spekülasyonlar yapılmaktadır” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye'ye demokrasiyi getiren parti olarak, bu kurultaylarımızla da kendi bünyemize demokrasiyi kalıcı bir şekilde yerleştirecek ve kökleştireceğiz. İktidar yürüyüşümüze güç katacak ve AKP iktidarından yolsuzlukların, hukuksuzlukların hesabını sormamıza katkıda bulunacak bu kurultaylarımızda tek belirleyici delegelerimiz olacaktır.

Delegelerimizin kurultaylarımıza katılmalarını engelleyici herhangi bir davranış CHP delegesinin özgür iradesine ipotek koymak anlamına geleceği için kabul edilemez. Bu hem delege arkadaşlarımıza güvensizlik, hem de saygısızlıktır.

Delegelerimiz dün olduğu gibi bugün de, CHP'li olmanın sorumluluğuyla hareket edecekler. Her iki kurultayımızda da özgürce konuşacak, tartışacak ve oylarını kullanarak bütün partilere örnek olacak şekilde CHP'nin tüzüğünü değiştirecekler. Böylece Kurtuluş Savaşı'nın en güç koşullarında bile özgür iradelerinden taviz vermeyen, iradelerine ipotek koydurmayan delegelerimiz, her iki kurultayımızda da CHP'li olmanın sorumluluğuyla davranmış ve bir kez daha iradelerini özgürce ortaya koymuş olacaklardır. Çünkü, bizim delegelerimizin en önemli görevi CHP'ye ve Türkiye'ye sahip çıkmaktır.”

Kılıçdaroğlu, delegelerin böylesine önemli ve tarihi bir süreçte CHP'li olma sorumluluğuyla hareket edeceğine, pazar ve pazartesi günleri yapılacak kurultaylarda da, kurultaylar sonrası coşkuyla, kararlılıkla başlatılacak iktidar yürüyüşünde de el ele, omuz omuza olacağına yürekten inandığını belirtti.