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Politika

Kılıçdaroğlu: Sarıgül'den endişe duymuyorum

Kılıçdaroğlu, Sarıgül ile ilgili bir endişesi olmadığını belirterek, "Daha CHP'ye gelmeden, üyeliği kabul edilmeden 'vay gelirse genel başkan olur önünü keseyim', bunlar eski hastalıktır" dedi

30 Eylül 2013 02:39

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta yayın yapan yerel bir televizyon kanalına konuk oldu. Mustafa Sarıgül'ün parti üyeliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Benim endişem yok. 'vay gelirse genel başkan olur, önünü keseyim', bunlar eski hastalıklardır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda basında sıkça yer alan 'Mustafa Sarıgül'ün gözünü CHP Genel Başkanlığı'na diktiği' haberleriyle ilgili ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, Sivas'ta yayın yapan yerel bir TV kanalına konuk oldu.

CHP Genel Merkezi'nden soruları cevaplayan Kılıçdaroğlu, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partiye üyeliği ile İstanbul Belediye Başkan adaylığı konularında konuştu.

"Sayın Sarıgül partimize gelmek istiyor. Gelmenin koşulları bellidir... Ondan sonra anakent belediye başkanlığı gündeme gelecek. Yaptığımız kamuoyu yoklamalarında ismi çok ön plana çıkarsa Sayın Sarıgül olabilir" diyen Kılıçdaroğlu’na, ‘Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye genel başkan olacağı söyleniyor. Sizin bu konuda bir endişeniz var mı?' sorusu yöneltildi.

'Ne bir endişem ne de bir önyargım var' diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Her CHP'li kendini genel başkan olarak görebilir. Buna da saygı göstereceksiniz. Buna kararı kurultay verir, işin özü budur. Daha CHP'ye gelmeden, üyeliği kabul edilmeden 'vay gelirse genel başkan olur, önünü keseyim', bunlar eski hastalıklardır. CHP bu hastalıktan kurtulacak. Kişi gelir, partiye üye olduktan sonra genel başkan olmak istiyorsa adaylık için başvurur, yarışır, parti istiyorsa başkan olur, bu kadar basit."

 

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