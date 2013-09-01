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Politika

Kılıçdaroğlu: Sarıgül CHP'ye katılırsa onur duyarım

Kılıçdaroğlu: Sosyal demokratlar 30 yıllık siyasette bölündükleri için kaybettiler

01 Eylül 2013 14:40

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül için 'Sarıgül partiye katılırsa onur duyarım' dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ismi CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Mustafa Sarıgül'le ilgili çağrıda bulundu.

Vatan gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, "Gelirse mutlu olurum onur duyarım. Sosyal demokratlar 30 yıllık siyasette bölündükleri için kaybettiler. Ankara’yı, İstanbul’u böyle kaybettiler. Bölünme faturasını halk çekiyor, bizim küçük kaprislerimiz yüzünden. Bölünme lüksümüz yok. Birleşerek güçlü oluruz. Sarıgül ‘2 bin kişi ile gelirim’ demişti. Ben de dedim ki 5 bin ile 10 bin ile gel" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Gülen Cemaati ile AK Parti arasında yaşandığı iddia edilen gerginlikte vardı. Türkiye'nin bu gerginlikten zarar göreceğini belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Birisi bir iktidar, birisi hizmet denilen bir taraf. Hizmet grubunun eğitim alanında, başka alanlarda ciddi bir yapılanması var. Bu yapılanmadan hükümet rahatsız anlaşılan, dershaneleri kapatacağız dediler. Çatışmanın boyutuna bağlı eğer siz Gülen cemaatinin iş dünyasının gücünü kıracağım derseniz Türkiye bundan zarar görür."

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