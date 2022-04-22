Kılıçdaroğlu: Saraylardan gelmedim, halktan birisiyim

Konuşmasının devamında 4 milyona yakın hanenin, abonenin elektriğinin kesildiğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"15-20 milyon kişiyi karanlığa gömmek kimsenin hakkı değildir"
"Her evde 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi otursa 15-25 milyon eder. 15-20 milyon kişiyi karanlığa gömmek kimsenin hakkı değildir. Dolayısıyla ben 15 milyonun hakkını savunmak için elektrik faturamı ödemedim, onları yaşadığı dramı bütün Türkiye'ye duyurmak istedik, bunu bilmenizi isterim.
Eğer bir siyasetçi ahlaklıysa, siyaseti zenginleşme aracı olarak görmüyorsa, halkına güveniyorsa halkın çektiği dertleri çözmek zorundadır. Halk gibi, vatandaş gibi yaşamak zorundadır. Ben saraylardan gelmedim, ben saraylara düşkün değilim, ben sizin gibi sizden birisiyim, halktan birisiyim."
"Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir"
23 Nisan, Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajını veren Kılıçdaroğlu, “Milli egemenlik yani ulusal bağımsızlığımız, hepimizin bu ülkede beraber, birlikte olması için önemli bir bayramdır. Bu devleti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk şunu söylemiş; ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' diye. Bu ülkede hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmesin, eğer birisi kimsesiz hissediyorsa şunu aklının, hafızasının bir köşesinde tutsun; ‘Evet benim bir yoldaşım olacak, arkadaşım olacak, kardeşim olacak, dayım olacak, amcam olacak bunun adı da Kemal Kılıçdaroğlu'dur' diyecek” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı:
"Hiç kimse merak etmesin, geliyor gelmekte olan"
"Hiç kimsenin inancını siyaset konusu yapmam, Allah'la kul arasına kimsenin girme hakkı yoktur. Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı gösteririm. Siyaset kimlikler üzerinden, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden yapılmaz.
Siyaset; eğer bir vatandaşın elektriği sönmüşse, karanlığa mahkum edilmişse onun üzerinden siyaset yapılır. Siyaset bir ailede eğer geçim sıkıntısı çeken varsa, geçinemiyorum diyorsa, ev kirasını ödeyemiyorsa, mutfak masrafını karşılayamıyorsa siyaset senin fakirliğini kaldırmak için yapıyorum demek zorundadır.
Siyaseti bunun için yapıyorum, sizin için yapıyorum, halk için yapıyorum. Tüyü bitmemiş yetim hakkı için yapıyorum. Söylüyorum yine söyleyeceğim. Hiç kimse merak etmesin, geliyor gelmekte olan."