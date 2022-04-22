Kılıçdaroğlu: Saraylardan gelmedim, halktan birisiyim

Ankara'da vatandaşla iftar yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben saraylardan gelmedim, ben saraylara düşkün değilim, ben sizin gibi sizden birisiyim, halktan birisiyim” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde elektriği kesilen vatandaşları ziyaretinin ardından Pursaklar ilçesinde vatandaşla iftar yaptı.

4 milyona yakın hanenin, abonenin elektriğinin kesildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Her evde 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi otursa 15-25 milyon eder. 15-20 milyon kişiyi karanlığa gömmek kimsenin hakkı değildir. Dolayısıyla ben 15 milyonun hakkını savunmak için elektrik faturamı ödemedim, onları yaşadığı dramı bütün Türkiye'ye duyurmak istedik, bunu bilmenizi isterim" dedi.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup öyle oy kullanın"

"Adaleti sağlayacak insanlar kul hakkına saygı gösteren insanlardır. Büyük dertlerimiz var, büyük sıkıntılarımız var ama büyük dertleri ve büyük sıkıntıları hep beraber inşallah gidereceğiz.

Sizden sadece biraz sabır istiyorum, sandığa giderken oylarınızı kullanırken elinizi vicdanınıza koyup öyle oy kullanın. Bu ülkede, bu güzel memlekette, bu cennet memlekette hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemem, hiçbir çocuğun evinde karanlıkta oturmasını istemem. Her evde huzurun, bereketin olmasını isterim.

Pursaklar'ı biliyorum ama Pursaklılarla aramızda hep belirli bir mesafe vardı şimdi bu mesafeyi kapatıyoruz. Eğer bu mesafede, kusur kimdedir diye sorarsanız, rahatlıkla söyleyebilirim, kusur bizdedir, kabahat bizdedir. Gelmedik, oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik, derdinizi dinlemedik Ankara'da konuştuk sizden oy istedik.

Şimdi geliyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz, dertleriniz dinliyoruz; Allah'ın izniyle bütün dertlere çözüm üreteceğiz, bundan emin olmanızı istiyorum."