-KILIÇDAROĞLU, ŞANLIURFA'YA GERİ DÖNDÜ GAZİANTEP (A.A) - 17.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya döndü. Şanlıurfa'daki programının ardından, Onur Air Havayolları'nın saat 17.50'deki seferiyle İstanbul'a gitmek için Gaziantep Havaalanına gelen Kılıçdaroğlu, motora kuş girmesi üzerine uçuş iptal edilince VIP salonunda bir süre bekledi. Kılıçdaroğlu, Gaziantep'ten İstanbul'a yeni bir sefer konulmayınca karayoluyla Şanlıurfa'ya hareket etti. Kılıçdaroğlu ve CHP'li yöneticilerin Türk Hava Yollarının saat 20.30'daki seferiyle İstanbul'a gideceği bildirildi.