T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU, ŞANLIURFA'YA GERİ DÖNDÜ GAZİANTEP (A.A)

17 Nisan 2011 22:25

-KILIÇDAROĞLU, ŞANLIURFA'YA GERİ DÖNDÜ GAZİANTEP (A.A) - 17.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya döndü. Şanlıurfa'daki programının ardından, Onur Air Havayolları'nın saat 17.50'deki seferiyle İstanbul'a gitmek için Gaziantep Havaalanına gelen Kılıçdaroğlu, motora kuş girmesi üzerine uçuş iptal edilince VIP salonunda bir süre bekledi. Kılıçdaroğlu, Gaziantep'ten İstanbul'a yeni bir sefer konulmayınca karayoluyla Şanlıurfa'ya hareket etti. Kılıçdaroğlu ve CHP'li yöneticilerin Türk Hava Yollarının saat 20.30'daki seferiyle İstanbul'a gideceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24