-KILIÇDAROĞLU: SANIYOR Kİ HERKESİN ÇOCUĞUNUN İŞİ VAR KİLİS (A.A) - 31.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey'e göre işsizlik yok, Recep Bey'in bakanlarına göre işsizlik yok çünkü o bakıyor, çocukları işsiz değil sanıyor ki herkesin çocuğunun işi var'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasına, halkın nasıl olduğunu sorarak, ''Sizler iyiyseniz Kemal kardeşiniz de çok iyi. Beraber iyi olacağız, beraber mücadele ediyoruz, beraber Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız, beraber ülkenin sorunlarını çözeceğiz'' diyerek başladı. ''Başbakan Kemal'' sloganlarıyla sözleri kesilen Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kilis'in üzümü ve zeytini meşhur ama üzüm bağlarının yarısı söküldü. Bunların meşhur bir sloganı var biliyorsunuz: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. İstikrar eyvallah sürsün de Türkiye hadi büyüyor diyelim, Kilis niye küçülüyor? Onun için söylüyorum: Bunların söylediklerine inanmayın. İstikrar sürsün, cebimiz dolsun anlamında... Yoksulluk devam etsin, işsizlik devam etsin, çiftçi perişan olsun, üretici perişan olsun, esnaf yüzde 15 stopajın altında ezilsin ve istikrar devam etsin. Buna izin verecek misiniz? Hep beraber halkın çıkarlarını savunacağız. Bu ülkede önce bizim milletimiz kazanacak. Şimdi siz diyorsunuz ki: Kemal gelecek, çiftçi gülecek. Eyvallah, sizin için çalışacağız, sizin için mücadele edeceğiz.' -''TEMİZ SİYASETÇİLERİN ÜLKEYİ YÖNETMESİ LAZIM''- Sadece çiftçi için değil emekli için esnaf için sanatkar için taksi şoförü için çöpte kağıt toplayan çocuk için mücadele edeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Hiç meraklanmayın bu ülke, her şeyi olan bir ülkedir; yaylamız var, meramız var, güneşimiz var, tarlamız var, her şeyimiz var, çalışkan insanlarımız var, yiğit insanlarımız var. Her şeyimiz var. Temiz yönetici, temiz siyasetçi az. Temiz siyasetçilerin ülkeyi yönetmesi lazım. Vatandaşa dokunması, 'arkadaş ne derdin var' diye dinlemesi lazım. Dinliyorlar mı? Bakın bugünkü gazetede ne yazıyor, bir vatandaş, işsiz birisi Başbakana gidip derdini anlatacak, yani 'ben işsizim, bana iş bulun' diyecek. Herifi palas pandıras dövmüşler hem de ne biçim dövmüşler, her önüne gelen vurmuş. Siz Recep Bey'in çiftçilerin anasına ne söylediğini biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz, benim bir şey söylememe gerek var mı? Yok herhalde. Sizden isteğim, bütün çiftçilerden isteğim, bütün çiftçi annelerinden isteğim; o lafı eden, 'ananı da al git' diyen o Başbakana sizin hesap sormanız lazım. Benim bir şey söylememe gerek yok.'' Meydandakilerin ''AKP halka hesap verecek'' sözleri üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Bana yetki verin, ona hesap sorma görevi benim. Öyle kaçmak yok'' dedi. -''BULAMAÇ DEĞİL İŞ İSTİYORUZ''- Kilis'ten CHP'nin milletvekili olmadığını anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Ama bu sefer istiyoruz'' dedi. Meydandaki bir parkartı gösteren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Güzel bir pankart yapmışsınız, buranın meşhur bir yemeği, Recep Bey gelince bulamaçtan söz etmiş. Arkadaşınız da diyor ki: Bulamaç değil iş istiyoruz. Arkadaş 'biz' diyor, kötü bir şey mi istiyor ama Recep Bey'e göre işsizlik yok, Recep Bey'in bakanlarına göre işsizlik yok. Çünkü o bakıyor, çocukları işsiz değil sanıyor ki herkesin çocuğunun işi var.'' "Kilis'te işsizlik var mı?'' sorusuna meydandaki halkın ''var'' demesi üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Kilis'te işsizlik var. Çiftçi memnun değil, emekli memnun değil, üretici memnun değil. Bu düzenden kim memnun? Bu düzenden Recep Bey ve arkadaşları memnun. Vur vurgunu, götür malı. Ne diyordu 'ben yürütmenin başıyım' diyordu. Öyle değil mi. Ben de zaten biliyorum onun maharetini. Ustalığı hangi alanda; yürütme konusunda ustadır bakın ben size söyleyeyim. Bakın bir şey daha söyleyeyim: Çiftçinin durumunu düzelteceğiz, esnafın yüzde 15'ini kaldıracağız. Sınır ticareti açıldığı zaman göreceksiniz ki Kilis eski görkemli günlerine kavuşacak. Kilis'e ilk olarak 1971 yılında geldim. 1971'de Kilis'in pasajları vardı, Türkiye'nin her tarafından insanlar buraya gelirdi, alışveriş yapardı, Kilisli memnundu, huzur içineydi. Yine Kilis'in huzur içinde olmasını, her evde tencere kaynasın, her çocuk mutlu olsun, her anne mutlu olsun isteriz. Kilisli dertlerini çözüp çağdaş uygar bir Kilis olmasını isteriz. Amacımız bu.'' -DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ- CHP Genel başkanı Kılıçardoğlu, miting alanındaki bir pankartı okuyup, ''Bir pankart var 'Çırakken KİT'leri sattın, (burada da satıldı biliyorsunuz) usta olursan vatanı mı satacaksın ya Tayyip'' denildiğini belirterek, ülkeye, bayrağa, yaşlı-genç, kadın-erkek herkese sahip çıkacaklarını ifade etti, ''Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırıncaya kadar'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, yolda gelirken vatandaşlarla merhabalaştığını, bir vatandaşın yolları gösterdiğini bildirerek, ''Kilis'in yollarında bir şey mi var?'' diye sordu. Kendisine ''Kilit Abdi''den söz edildiğini söyleyen ve onun kim olduğunu soran Kılıçdaroğlu, ''O zaman görev size düşüyor. Kilit Abdi'yi alacaksınız, sandıkta halkını düşünen, Kilislileri düşünen, Kilislilere hesap vermeyi namusu gören bir siyaset anlayışını egemen kılacaksınız. Ben size güveniyorum, Kilisliye güveniyorum. Size saygı duyuyorum'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''dış politika sıfır sorun'' denildiğini, ancak Suriye ile aranın bozulduğunu, Suriye'nin şimdi Türkiye'den giden Türk kamyonlarından 300 ila 700 dolar arasında para almaya başladığını ifade etti. Tır şoförünün, kamyon şoförünün deposunda on numara yağ yaktığını, bir de gidip Suriye'ye 600-700 dolar para vereceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hani sen diyordun 'sıfır sorun'. Hiç meraklanmayın, 12 Haziran geliyor, 13'ünde halkın iktidarını kurun, bu sorunları çözeceğiz. Size inanıyorum, size güveniyorum, sizinle beraber olacağım sizin için çalışacağım. Kimseyi ötekileştirmeyeceğim, bu bizim partidendir, değildir diye ayırmayacağım. Benim için yandaş yok, sadece ve sadece vatandaş var. Vatandaşıma inanıyorum, vatandaşımın gücüne inanıyorum. Temiz siyaset olsun diyorum, bu ülkede herkes kazansın diyorum, her evde huzur olsun diyorum, her evde mutluluk olsun diyorum.'' -''İTHAL SEÇMEN''- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidarın bereketsiz olduğunu, yurt dışından canlı hayvan ithal edildiğini, kurbanlık koyunun bile yurt dışından geldiğini savunarak, ''Allah aşkına, bu ayıp bunlara yetmez mi?'' dedi. Türkiye'nin meraya, yaylaya, toprağa, güneşe, bereketli yağmurlara, çalışkan insanlara sahip olduğunu ifade ederek, neden dışarıdan kurbanlık koyun getirildiğini soran Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'de yok mu? Türkiye'de bitirdiler. Onun için 12 Haziran'da gidiyorsunuz, onun için AKP'ye demokratik yollardan hesabını soruyorsunuz'' diye konuştu.