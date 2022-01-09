Kılıçdaroğlu: Sanatın yasaklanması yöneticilerin korkularının gün yüzüne çıkması demektir

CHP Genel Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanat o kadar güçlüdür ki bazen bir resim bazen bir fotoğraf politikacılar tarafından yasaklanır. Yasaklanması yöneticilerin korkularının gün yüzüne çıkması demektir" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği 2. Geleneksel Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Sanatın ve sanatçının önemine değinen Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Bir kalem, bir fotoğraf, bir sinema... Güç budur. Bu güç bütün kitleleri etkileyebilir. Fotoğraf makinesi zamanı durdurur.

Sanat o kadar güçlüdür ki bazen bir resim bazen bir fotoğraf politikacılar tarafından yasaklanır. Yasaklanması yöneticilerin korkularının gün yüzüne çıkması demektir. Geleceğimizi çizen sanatçılardır.

Sanata ve sanatçıya değer verelim. Politikacılar genelde değer vermezler ama gelin biz değer verelim."