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Politika

KILIÇDAROĞLU SALDIRIYI KINADI MALATYA (A.A)

04 Mayıs 2011 23:31

-KILIÇDAROĞLU SALDIRIYI KINADI MALATYA (A.A) - 04.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kastamonu-Çankırı karayolunda polis otosuna yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin, ''Terör kimden ve nereden gelirse gelsin kınıyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine geçmek üzere geldiği Malatya Havaalanı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Kastamonu-Çankırı karayolunun 25. kilometresindeki Ilgaz Dağı Soğuksu mevkisinde, Başbakanlık otobüsüne eşlik eden trafik eskortuna düzenlenen saldırıya ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Terör kimden ve nereden gelirse gelsin kınıyoruz. Terörle bir yere varılamayacağını artık herkesin bilmesi gerekir. Terörün bir insanlık suçu olduğunu toplumumuz artık kabul etti. Sayın Başbakana geçmiş olsun diliyorum. Yaşamını yitiren bir polis arkadaşımız var. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve tüm polis camiasına baş sağlığı diliyorum'' diye konuştu.

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