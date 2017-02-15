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Kültür-Sanat

Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret etti: Şiddetle kınıyoruz!

"Herkes bu ülkede özgürce yaşayabilmeli, herkes bu ülkede huzur içinde yaşayabilmeli..."

15 Şubat 2017 20:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de bir minibüste saldırıya uğradığı belirtilen başörtülü genç kızı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, kızın ailesiyle birlikte yaşadığı Bostancı'daki evde yaklaşık 20 dakika kaldı.

"Saldırıyı şiddetle kınıyoruz "

Kılıçdaroğlu çıkışta yaptığı açıklamada, "Aileye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim; hiçkimsenin kılığından, kıyafetinden, yaşam tarzından inancından kimliğinden ötürü ötekileşterilmesini istemeyiz. Herkes bu ülkede özgürce yaşayabilmeli, herkes bu ülkede huzur içinde yaşayabilmeli... Kız çocuğumuza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve bir daha ülkemizde olmamasını arzu ediyoruz" dedi.

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