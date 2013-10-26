Kılıçdaroğlu: Saldırıya uğramışsa Hakan Fidan'a sahip çıkarız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili iddialar hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Eğer MİT Müsteşarı saldırıya uğruyorsa ülkemizin insanına sahip çıkarız" dedi.

Radikal Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'in sorularını cevaplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, odakta MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın olmadığını, eleştirilerin bir saldırı kampanyasından çok, Türkiye'nin kaybolan itibarıyla ilgili olduğunu savundu.

"CHP, Fidan'a sahip çıkmıyor" eleştirisiyle ilgili olarak da konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Hükümetin muhalefeti bilgilendirmesi lazım. Eğer Mit Müsteşarı Hakan Fidan saldırıya uğruyorsa ülkemizin insanına sahip çıkarız. Ancak hükümette devlet geleneği olmadığı için kendi politikasını belirliyor ve politikasının esiri oluyor" dedi.

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