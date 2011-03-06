-KILIÇDAROĞLU: SAĞLIKLI BİR DEMOKRASİ YOK İZMİR (A.A) - 06.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin yürüyüşün yapmasının o ülkede sağlıklı bir demokrasinin olmadığını gösterdiğini savunarak, ''Gazeteciye hiç sorulur mu 'sen niye kitap yazıyorsun?' diye. Bunu soran insanların başındaki başsavcı, Türkiye Cumhuriyetinin başbakanlık koltuğuna oturan kişidir'' dedi. Kılıçdaroğlu, İZBAN açılış töreninin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gaziemir Semt Garajı'nın açılış törenine katıldı. Partililerin yoğun ilgisi nedeniyle kürsüye güçlükle çıkan Kılıçdaroğlu, İzmir'in ''Türkiye'nin göz bebeği'' olduğunu ancak Türkiye'de bir özgürlük sorununun bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: ''Özgürlük nefes aldığımız hava gibidir var olduğu sürece varlığını hissedemezsiniz. Hava kirlenince nefes almakta zorlanırsınız. Özgürlük zemini kaydıkça hayata bakışınız değişir. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer gazeteciler yürüyüş yapıyorlarsa bilin ki o ülkede sağlıklı bir demokrasi yok, o ülkede özgürlük yok. Ne yaparsanız yapın insanlar özgür ortamda düşünürler, özgür ortamda yaratırlar ve sorunlarını dile getirirler. Baskının olduğu yerde bunların hiçbiri olmaz, insanlık gelişemez.'' Kılıçdaroğlu, ''12 Eylül döneminden daha zor koşulların'' yaşandığını savunarak, şunları kaydetti: ''Kenan Evren ve arkadaşlarının hapiste tuttuğu gazeteci sayısı 31'di. Şimdi hapiste olan gazeteci sayısı 61. Gazeteci haber peşinde koşan demektir. Topluma karşı görevini yapan kişi demektir. Halkın kamu görevlisidir. Haberin ayrıntılarına ulaşır ve halka doğru haber verir. Bunu namuslu bir görev kabul eder. Bunu yapan gazetecinin sabahın beşinde kapısı çalınıyor ve evi, ofisi basılıyorsa... Gazeteciye hiç sorulur mu 'sen niye kitap yazıyorsun?' Yazara 'bu kitabı nasıl yazıyorsun' diye sorulur mu? Bunu soran insanlar, demokrasiden nasibini alan insanlar değildir. Bunu soran insanların başındaki başsavcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlık koltuğuna oturan kişidir.'' İzmir'den Türkiye'ye bakınca özgürlüğü, insan haklarını ve çağdaşlığı gördüklerini ancak Ankara'da karamsar bir tablonun bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ''nefes alınamayan bir ülke konumuna'' geldiğini ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, 12 Haziran'da ''hep beraber verecekleri mücadeleyle Türkiye'nin nefes alacağını, ayrışmadan, bölünmeden, kadınlara daha fazla siyaset yapma imkanı tanıyarak bu hedefe ulaşacaklarını'' söyledi.