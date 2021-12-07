Kılıçdaroğlu sağlık çalışanlarıyla görüşerek 7 maddede taleplerini sıraladı: "Yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz"

“Sağlıkçılarımızla konuştum." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadelesini vereceğim talepleri aşağıda paylaşıyorum. İktidara da buradan sesleniyorum: Bu talepleri hemen çözün, varsın sağlıkçıların oyları sizin olsun. Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz” açıklamasını yaptı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu sağlık çalışanlarıyla konuştuğunu ve taleplerini dinlediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu bu akşam saatlerinde sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarıyla görüşmeye gittiğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra bir tweet daha atarak bu kez de sağlık çalışanlarının taleplerini gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Sağlıkçılarımızla konuştum. Mücadelesini vereceğim talepleri aşağıda paylaşıyorum. İktidara da buradan sesleniyorum: Bu talepleri hemen çözün, varsın sağlıkçıların oyları sizin olsun. Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz.”

İşte sağlıkçıların talepleri:

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı “Ey Saray Hükümeti Sağlıkçı Atama Kılavuzunu Yayımla” başlıklı talepler şöyle:

“1-Söz verdiğiniz gibi sağlık personeli atamalarını yapın. Atama kılavuzunu hemen yayınlayın.

2-Ücretleri hemen düzeltin.

3-Adaletsiz performans kesintilerini durdurun. Kriterleri hakkaniyetli hale getirin, sağlıkçılarla kriterler konusunda el sıkışın.

4-Ödeme planlarını şeffaflaştırın.

5-Çalışma saatlerini insancıl hale getirin. Çalışma saatleri hukuken bu ülkede nettir. Kanunlara uyun.

6-sağlıkçılar arasında ayrım yapmayın. Ek ödeme, risk tazminatı ve benzeri düzenlemelerden tüm sağlıkçıları faydalandırın. Tazminatları ödeyin, haklarını verin.

7-Yükselme kriterlerini şeffaflaştırın.”