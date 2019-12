-KILIÇDAROĞLU: ''RÜŞVETTE BİR NUMARAYIZ'' İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Uluslararası Saydamlık Örgütünün raporlarına göre, rüşvet vermede bir numara olmuşuz'' dedi. Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul'daki seçim çalışmalarına Edirnekapı'dan başladı. Kılıçdaroğlu, seçim otobüsüyle Edirnekapı Suriçi'nde toplanan partililerin yanına geldi. Burada halkı selamlayan Kılıçdaroğlu, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil ve milletvekili adaylarıyla seçim otobüsüyle Edirnekapı'dan hareket etti. Yol boyunca halkı selamlayan Kılıçdaroğlu, İstanbullulara ''Rantın imparatorluğunu yıkıp, halkın iktidarını kuracağım'' diye seslendi. Kılıçdaroğlu, bunun da halkın yardımıyla olacağını belirterek, vatandaşlardan seçimde CHP'ye oy vermelerini istedi. İstanbullular da yol boyunca Kılıçdaroğlu'na el sallayarak, korna çalarak sevgi gösterisinde bulundu. Fatih ilçesinde, Seyitömer Seçim İrtibat Bürosunda görev yapanları da selamlayan Kılıçdaroğlu, çalışanlara kırmızı gül verdi. Zeytinburnu'nda halka seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 12 Haziran'ın, özgürlüklerin geldiği, çocukların yataklarına aç girmediği bir tarih olacağını söyledi. Partililerin açtığı ''AKP kapatılmasın, yabancılara satılsın'' pankartını gören Kılıçdaroğlu, ''Bu kadar defolu partiyi kimse satın almaz'' dedi. Siyasete atılırken halka yalan söylemeyeceğine, sadece ve sadece halkın çıkarı için çalışacağına dair söz verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, kimseden ve hiçbir otoriteden talimat almayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, bir tek halktan talimat alacağını bildirdi. -''UÇUK KAÇIK ÖNERİLERE KARNIMIZ TOK''- Ülkeye demokrasi ve özgürlük getirmeye kararlı olduğunu dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bu güzel ülkede, sizin için çalışacağım. Bu ülkede, bir anne 4 çocuğuna sabah kahvaltısı veremediği için intihar ettiyse bu ayıp, Ankara'da oturup koltuklarında keyif sürenlerin ayıbıdır. Bir kişi, çöpte kağıt toplarken yaşamını yitiriyorsa bu ayıp da koltuğa demir atanların ayıbıdır. Bunu unutmayın. Biz ne yaptık? Kendi partimizi son altı ayda bir üniversite gibi çalıştırdık. Her görüşten insana projelerimizi açtık ve 'siz de gelin, biz halkın çıkarlarını savunmak için, mutlu bir Türkiye için, herkesin mutlu olması için projeler ürettik' dedik. Eleştiren değil, proje üreten bir parti haline geldik. Artık yeni CHP, halkın sorunlarına kilitlenen, çözüm üreten bir partidir. Aile sigortası ile yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Hiç kimse birilerine minnet duymayacak. Halkın iktidarında, sağ elin verdiğini sol el de görmeyecek. Bize diyorlardı ki 'efendim siz 600 lirayı nereden bulacaksınız?' Bir sefer değil her zaman vereceğiz. Ailenin durumuna göre durum değişecek. Nasıl hesapladık? Devlette bu tür yardım yapan kuruluşları saydık, 14 kuruluş. Bunların bütçelerini topladık, onlar bilmezler, araştırmazlar, biz öğreniriz, onlar itiraz ederler. Onlar artık öneri getiremiyor. Uçuk kaçık önerilere karnımız tok. Biz bunun için mücadele ettik ve sonuçta 7 milyar lira açık var. Nitekim baktılar ki bu maya tuttu, söylediğimiz doğru. Şimdi geldiler, 'biz daha fazlasını veriyoruz' dediler. Demek ki kaynak varmış. Biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Yoksulu sıraya dizip para vermek bizim siyasi anlayışımızda yok.'' -''RÜŞVET VERMEDE BİR NUMARAYIZ''- Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin iyi yönetilmediğini öne sürerek, ''AKP nede başarılı oldu? Ben söyleyeyim mi? Uluslararası Saydamlık Örgütünün raporlarına göre, rüşvet vermede bir numara olmuşuz. AKP medyasına da sesleniyorum; ağzımızdan çıkan her kelimeyi anlam yükleyerek yayımlıyorlar. Kazara bunu yazsalar ne olur? Bütün hortumları kesilir ve gazeteleri çıkaramazlar'' dedi. CHP iktidarında ''besleme basın'' olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, bütün kaynakların halk için kullanılacağını söyledi. ''Biz Türkiye'yi onlardan çok daha iyi yöneteceğiz'' diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin iyi, okumuş yazmış, dürüst, namuslu kadroları olduğunu, bir değil beş bakanlar kurulu çıkaracak kadroları bulunduğunu dile getirdi.