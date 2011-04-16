-KILIÇDAROĞLU ROCK KONSERİNDE ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı ve Ankara Müzisyenleri'nin ''50 Yılın Rock Konseri''ni izledi. Kılıçdaroğlu, 12. ODTÜ Sanat Festivali kapsamında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldı. Konseri, Rahşan Ecevit de izledi. Konserde, Jimi Hendrix, Black Sabad, Jeff Beck, Led Zeppelin, Micheal Jackson, The Who, Genesis, Ted Nugent ve Herbie Hancock gibi müzik dünyasının unutulmaz isimlerinin parçalarını 30'un üzerinde Ankaralı müzisyen yorumladı. Yazar Aziz Kedi'nin sunduğu ve yaklaşık iki saat süren konserde Emrehan Halıcı, tüm gruplara davulu ile eşlik etti. Yazar Kedi, konser sırasında yaptığı konuşmada, Amerika ve Avrupa'da müzisyenlerin sanat yapmak için hayatta kaldığını, ancak Türkiye'de hayatta kalmak için sanat yapmak zorunda olduğunu söyledi. Yazar Kedi, Kılıçdaroğlu'na dönerek, ''Bizim müzisyenlerimiz zengin olmasınlar mühim değil ama hakları kısıtlı, çok fazla çalışmak zorunda kalıyorlar. Üretmek, biraz kafa rahatlığı istiyor. Siz hazır siyaset sahnesine girmişken lütfen müzisyenlerimizin hakları için biraz girişim yapın'' dedi. Halıcı, konser arasında Kılıçdaroğlu'nun yanına gelerek bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu, ''Bu akşam gençlerle ortak bir payda oluşturduk'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu ile Rahşan Ecevit konserin ardından sohbet ederek, kapıya kadar birlikte yürüdü. Bu yıl altıncısı düzenlenen konserin geliri, ODTÜ Burs Fonu'na aktarılacak.