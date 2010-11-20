-KILIÇDAROĞLU ''REŞO'' İLE BAYRAMLAŞTI DİYARBAKIR (A.A) - 20.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün başlayan Diyarbakır gezisine, havaalanındaki taksici esnafıyla bayramlaşarak başladı. Kılıçdaroğlu, saat 11.00 sıralarında geldiği Diyarbakır Havaalanı'nda vatandaş ve partililerce karşılandı. Havaalanından çıkarken kendisine verilen güvercinleri uçuran Kılıçdaroğlu'na çiçek vermek isteyen çocuklar, kalabalıkta yaşanan izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi atlattı. Kılıçdaroğlu, daha sonra havalanında ''Reşo'' diye bilinen taksici Reşat Yılmaz ve diğer taksici esnafıyla bayramlaştı. Burada Reşat Yılmaz ile çay içen Kılıçdaroğlu'nun, daha önce Batman ziyareti sırasında Yılmaz ile bir süre görüştüğü ve kendisini ''yeniden ziyaret etme'' sözü verdiği öğrenildi. Yılmaz, ziyaret sırasında, ''Kılıçdaroğlu'nun Paris'te Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarlarını ziyaret etmesinden dolayı mutluluk duyduklarını'' ifade ederek, ''Yeni demokratik bir Anayasayı senden bekliyoruz. Senden büyük umutlarımız var. Bu akan kanın durmasını da bekliyoruz. Kardeş kanı dökülmesin istiyoruz'' dedi. Reşat Yılmaz, ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu'na yöresel poşu hediye etti. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorusu üzerine, Diyarbakır gezisiyle ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacağını söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra bayram ziyaretlerinde bulunmak üzere parti otobüsüne binerek havaalanından ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine, Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, Hurşit Güneş, Mesut Değer, Mehmet Zeki Gündüz ve İsa Gök ile Genel Sekreter Süheyl Batum ve bölge milletvekilleri katılıyor.