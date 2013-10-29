Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılmaya karar verdi

Chp'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olmasının ardından Çankaya Köşk’ünde verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonlarına katılmamaya başlamıştı.

Radikal'de yer alan habere göre, 2010 yılında partinin başına geçen Kılıçdaroğlu’da aynı tutumu sergiliyordu. Kılıçdaroğlu’nun “Aslında bu kez gidip bazı asılsız iddiaları da kapatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi ‘şu sebeple, bu sebeple gitti, gitmedi’ şeklinde tartışmalar var. Oysaki biz insanların eşlerinin kılık kıyafetine bakmıyoruz. Öyle ‘Eşi türbanlıymış’ diye gitmeme gibi bir tavrımız yok” açıklaması bu seneki resepsiyona katılacağı şeklinde yorumlanmıştı.

CHP'den Kılıçdaroğlu’nun bugünkü programına ilişkin yapılan açıklamada resepsiyon yer almamıştı. Ancak, CHP'den bugün yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnüsa Gül tarafından akşam Köşk'te verilecek olan resepsiyonuna katılacağı duyuruldu. Açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün saat 20.00'de Cumhuriyetin Kuruluşu'nun 90. Yıldönümü Vesilesiyle vereceği resepsiyona katılmak için Çankaya Köşkü'ne çıkacak. " denildi.