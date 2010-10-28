-KILIÇDAROĞLU: RESEPSİYONA GİTMEYECEĞİM ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Köşkü'nde yarın yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna katılmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, Kanal D'de yayınlanan 32. Gün programına yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı halkla birlikte kutlamaktan yana olduğunu söyledi. Kendisinin resepsiyona katılıp katılmayacağının ''ulusal bir sorun haline getirilmesinden'' büyük rahatsızlık duyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, kurumsal olarak ''katılmama yönünde karar almadıklarını'' da vurguladı. Katılmamasının bir boykot anlamına gelmediğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Cumhurbaşkanına karşı bir tavır olsaydı, biz grubu serbest bırakmazdık. Ben halkın arasında bunu kutlayacağım'' dedi. Resepsiyona katılmamasıyla başörtüsü konusu arasında bir bağlantı olmadığını bildiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Hanımefendiye gerçekten müthiş bir haksızlık yapıyoruz. 'Türban taktı diye biz oraya gitmiyoruz' yanlış böyle bir şey. Onun giyim kuşamı onun sorunu, bizim değil. Bunu türban olayına bağlamak veya o çerçevede görmek son derece büyük bir yanlış, doğru değil. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Eğer böyle bir algı varsa bu tamamen yanlış. Böyle bir algının arkasında dursaydık zaten milletvekillerimiz de gitmezdi.''