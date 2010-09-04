-KILIÇDAROĞLU: RECEP BEY'İN DÜZENİNİ DE BOZACAĞIZ KOCAELİ (A.A) - 04.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Siz 'Başbakan Kemal' deyince Ankara'da Recep Bey'in ezberi bozuluyor. Recep Bey'in ezberini bozduk, kimyasını bozduk, düzenini de bozacağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, Perşembe Pazarı Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ''Yalanın, talanın sonunu getirmeye kararlı mıyız?'' diyerek başladı. Meydanı dolduran vatandaşların ''Başbakan Kemal'' sloganları atmaları üzerine Kılıçdaroğlu, ''Başbakanlığa kararı siz vereceksiniz. Mühür sizin elinizde. O mührü adaletten, haktan yana kullanın. Halkın iktidarını kuralım. Herkese iş, herkese aş bizim temel felsefemiz olacak. Siz 'Başbakan Kemal' deyince, Ankara'da Recep Bey'in ezberi bozuluyor. Ama meraklanmayın, Recep Bey'in ezberini bozduk, kimyasını bozduk, Recep Beylerin düzenini de bozacağız. Bu kardeşiniz onların maskesini düşürecek'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Başbakanın kendisini ''meydanlarda anayasayı anlatmamakla suçladığını'' belirterek, Başbakanla bir televizyon ekranında karşılıklı tartışma çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu, ''Adam gibi adamsan, çık televizyonda tartışalım. Hem benim anayasam güzel diyeceksin hem de ekranlara çıkmaya korkacaksın. Çık karşıma yiğitsen, boyunu posunu görelim'' dedi. -''YENİ BİR HİTLERİMİZ OLDU''- Başbakanın kendisini ''meydanlarda sert eleştiri yapmakla itham ettiğini'' belirten Kılıçdaroğlu, ''Diyor ki 'Beni sert eleştiriyor.' Ondan sonra da 'Önemli olan boy değil soy' diyor. Hoş geldin Hitler. Yeni bir Hitlerimiz oldu. Sana ne milletin soyundan. Milletin soyu kendi şerefi. Sen millete iş bul, aş bul. Recep Bey'in görevi halka hizmet etmek değil, zulmetmek. O görevi böyle biliyor'' diye konuştu. Türkiye'de 9 milyon emekli bulunduğunu ve emeklilerin iktidarın çıkardığı yasalarla milli gelirden pay alamadığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerin önce referandumda, ardından da seçimlerde bunun hesabını sorması gerektiğini söyledi. Telefon dinlemelerine de değinen Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey bir şey söylerse aksi oluyor. Recep Bey'in kulakları çok büyük. Zaten bu Hükümete 'telekulak hükümeti' diyorduk. Çıkıp milleti dinleyenleri alkışlıyorlar. Bunun adı demokrasi olabilir mi? Size, memur Kemal, işçi Kemal, hangi soya bakarsa baksın, ister inansın ister inanmasın, insan Kemal'in sözü, bunlardan hesap soracağız'' dedi. Başbakanın eski liderlerin arkasına saklandığını öne süren Kılıçdaroğlu, Başbakanın Turgut Özal ve Menderes ile yan yana afişler bastırdığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, ''5 Ocak 1991'de Recep Bey Almanya'da konuşuyor, Özal'a 'uşak' diyor. Şimdi afişler bastırıyor, Özal'ın devamıyım diye. Uşak dediğin adamın arkasına saklanan uşaktır. Başbakan, eski siyasilere saygı göstersin'' diye konuştu. Başbakanın ''dokunulmazlıkları kaldırma'' sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Söz vereceksin, onun deyimiyle söyleyeyim, kıvıracaksın. O düzeni yıkacağız. Halkın iktidarında dokunulmazlıkları kaldıracağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, alanda gençlerin fazla olmasının kendisini sevindirdiğini belirterek, gençlere siyasette daha fazla yer almaları çağrısında bulundu. ''12 Eylülde 'hayır' deyin, Recep Bey'den kurtulma süreci başlasın'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Başbakan bir konuşmasında 'Bitaraf olan bertaraf olur' diyor. Senin demokrasi anlayışını sevsinler. Sen milletin sırtına bindin, zengin oldun. Bugün Sözcü gazetesini gördünüz mü? Başbakanın villasının fotoğrafları vardı. Şimdi soruyorum, millet açken sen o yataklarda nasıl uyuyorsun? Gözüne uyku giriyor mu senin?'' dedi.