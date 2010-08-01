-KILIÇDAROĞLU: RECEP BEY ŞEHİTLERE AĞLAMAZ KİLİS (A.A) - 31.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey şehitlere ağlamaz, çünkü Recep Bey şehitlere kelle dedi. Öyle değil mi? Şehitlere kelle demedim de, sana teşekkür edeceğim, ama kelle dediysen çık, önce şehitlerden, yakınlarından ve Türk milletinden özür dile'' dedi. Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, ''Kul hakkı yiyenlerden hesap sormak boynumuzun borcu. Bunu neden yapacağız biliyor musunuz? Allah'a şükür, bizim boğazımızdan aşağı haram lokma girmedi. Bizim 7 göbeğimizi araştırıyorlar, 'acaba bunun nesini buluruz' diye. Neyini bulacaksın kardeşim, aldığım, harcadığım maaş belli, yediğim içtiğim belli. 7 göbeğimi değil 77 göbeğimi araştırmazsanız namertsiniz'' diye konuştu. Referandum konusuna değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Bu anayasa çıktığı zaman işsizlik sona erecek mi, esnafın derdi bitecek mi? O zaman bu anayasa niye çıkıyor? Recep Bey, Yüce Divan'a gitmesin diye anayasayı değiştiriyor. Kul hakkı yiyenleri affetmeyeceğiz, onu da Yüce Divan'a göndereceğiz. Siyasete gireceksiniz, malı götüreceksiniz, dönüp millete 'Şu anayasa değişikliğine evet de, ben Yüce Divan'a giderken kendi hakimlerimi tayin edeyim, beni beraat ettirsinler' diyeceksiniz.'' Mayınlı araziler konusunda Anayasa Mahkemesine gittiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Biz Anayasa Mahkemesine gitmeseydik mayınlı arazileri 44 yıllığına birilerine peşkeş çekecekler miydi, çekmeyecekler miydi? Bizim görevimiz ise halka hizmettir. O arazileri temizleyeceğiz ve Kilisliye tahsis edeceğiz.'' Kayacık Barajı'nın halen tamamlanmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Baraj niye bitmiyor, para mı yok? O kadar çok para götürdüler ki baraja para yetmiyor şimdi. Kilis'in toprağını niye suyla buluşturmuyorsunuz, Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi buluşturun. Ama yatırım yapılacak, baraj yapılacak, Kilisli zengin olacak, bunların işine gelmez. Bunların işine gelen ne, bunların işine gelen millet ne kadar fakir olursa o kadar iyi olur.'' Referandum konusunda CHP Kilis İl Başkanı ile görüştüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Dedi ki, gidip vatandaşa diyorlarmış ki 'Eğer 'evet' oyu verirseniz mesele yok, 'hayır' oyu verirseniz su parasını keseceğiz, süt parasını keseceğiz, bakım parasını keseceğiz, kömürü, yeşil kartı keseceğiz, 65 yaş maaşını keseceğiz.' Bu meydandan söylüyorum, Recep Bey ne zamandan beri şantaj yapmaya başladın? Her zaman değil mi? Bunların yapıları o zaten. Ama meraklanmayın, bu paralar halkın iktidarında daha fazlasıyla ödenecektir. Üstelik bizim iktidarımızda sağ elin verdiğini sol el görmeyecektir.'' AK Parti'nin ''milleti perişan ettiğini'' öne süren Kılıçdaroğlu, ''12 Eylül'de sandıklara sahip çıkacaksınız, her şeyi çalan sandığı da çalar. Sandığa sahip çıkarsak ülkeye de sahip çıkmış oluruz. Sandığa sahip çıkarsak AKP'nin sandığa nasıl gömüldüğünü de görmüş oluruz'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Terörü sona erdireceksek, biz iktidarı bırakmaya hazırız'' dediğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Recep Bey, lütfen bu iktidarı bırak, milletin yakasından düş, gör bakalım terör nasıl sona eriyormuş. Bakın ne güzel diyor, askerlik yan gelip yatma yeri değilmiş. Türkiyem şehitlerine ağlıyor, Recep Bey duyuyor musun?'' CHP'nin herkesin inancına, etnik kimliğine saygılı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Onurlu bir Türkiye istiyoruz, uzaktan kumandayla yönetilen bir ülke, bir başbakan istemiyoruz. Bizim gücümüz halktır, bizim patronumuz halktır. Bizim komutanımız halktır. Tek gücümüz, tek inancımız vardır, o da halktır'' dedi. Türkiye'de yeni bir sayfa açılması için destek isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Siz TBMM'de hayali ihracatçı bir milletvekili, ihaleye fesat karıştıran bir milletvekili ister misiniz? O zaman gelin temizleyelim. Millete hizmet edenler, düzgün insanlar oraya gitsin. Size söz veriyorum, CHP'nin iktidarında ilk yapacağımız iş dokunulmazlıkları kaldırmak. Yeter artık, bu millet soyula soyula bıktı. Soyguna son vereceğiz, talana son vereceğiz. Temiz Türkiye'yi, yiğit insanların yaşadığı bir Türkiye'yi el birliğiyle ayağa kaldıracağız. Kilis'e bunun için geldim. İlk güzel hareketimiz 12 Eylül'de olsun. AKP'ye bir ders verelim.'' Kılıçdaroğlu, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde terör saldırısında şehit düşen Ali Hacıarap'ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin amcası Mustafa Hacıarap, şehit cenazelerinin siyasi malzeme yapılmasından ve şehit yakınlarının cenaze törenlerinin ardından unutulmasından yakındı.