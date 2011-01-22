Kılıçdaroğlu: Recep Bey ayvayı yiyecek

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslar ve açılışlar yapmak üzere Denizli’ye geldi. Havaalanından kente gelirken yolu sık sık kesilen Kılıçdaroğlu, kendisine ayva ikram eden üreticilere, "Ayvayı Recep Bey yiyecek" dedi.

Kılıçdaroğlu’nu taşıyan özel uçak saat 10.30’da Çardak Havaalanına indi. CHP liderini partililer büyük bir coşku ile karşıladı. Havalanında Denizli milletvekili Ali Rıza Ertemur, CHP İl Başkanı Himmet Yavaş, eski genel sekreter Adnan Keskin, Merkez İlçe Başkanı Ömer Yurtseven ve yaklaşık 200 partili bulundu. Partililerin Kemal Kılıçdaroğlu’na çiçek verip tokalaşma çabası, izdihama neden oldu. Bu sırada partililerle basın mensupları arasında itişmeler oldu.

Kılıçdaroğlu’na özellikle kadın partililerin büyük ilgi gösterdiği görüldü. Kızı Aliye Özer ile havaalanına gelen 83 yaşındaki Hatice Dikmen, Kılıçdaroğlu’na yaklaşabilenler arasındaydı. Kılıçdaroğlu’na sarılan Dikmen, "Ben Atatürkçüyüm. Atatürk’ü çok seviyorum, seni de çok seviyorum. Hepimize umut oldun" dedi.

Kılıçdaroğlu, partililerle tokalaştıktan sonra otobüse bindi ve alkışlar arasında yaklaşık 100 araçlık bir konvoyla Denizli kent merkezine hareket etti. Çardak ilçesi çıkışında Kılıçdaroğlu yaklaşık 100 kişilik partili grup tarafından ’Başbakan Kemal’ sloganlarıyla karşılandı. Bunun üzerine otobüsten inen Kılıçdaroğlu, partililerle tokalaştı.



Yol boyu durdu

Kemal Kılıçdaroğlu’nu taşıyan otobüs yol boyunca vatandaşlar tarafından durduruldu.

Alikurt Köyü girişinde, kalabalık bir partili topluluğu Kılıçdaroğlu’nun otobüsten inmesini istedi. Bunu geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, partililerle tokalaştı. Köyde bakkallık yapan Mustafa Pala, kendisinin yaptığı dört tekerlekli atv benzeri iki kişilik bir araca genel başkanın binmesini istedi. Kılıçdaroğlu, bu isteği de geri çevirmeyerek aracı bindi ve yaklaşık 10 metre kadar gitti.

Bozkurt İlçesi girişinde de vatandaşlar yol kenarında alkışlarla otobüsü uğurladı.

Honaz İlçesi’ne bağlı Kocabaş beldesine gelindiği sırada, yol kenarında bulunan çiftçiler ve üreticiler genel başkanın bir kez daha araçtan inmesine neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine hediye edilen birer kasa ayva ve narı aldı. Kasadan bir ayva seçen Kılıçdaroğlu, bunu üreticilere göstererek, "Ayvayı Recep bey yiyecek. Ürürünüz bereketli olsun. Hepinize teşekkür ederim" dedi.

Kılıçdaroğlu bu sırada 2 yaşındaki Asil Yusuf Türel’i kucağına alarak öptü. Küçük çocuğun annesi de Kılıçdaroğlu’na "Asil, doğuştan CHP’li" dedi.

Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul milletvekili Mehmet Sevigen ve Genel Başkan yardımcısı Gürsel Tekin eşlik ediyor.



Korkuyu yıkacağız

Kılıçdaroğlu daha sonra Denizli'de Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra söz alan 5 işadamı, dertlerini anlatıp destek istediler.

Kürsüden sanayicilere hitap eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Devlet adamı riski önceden görür

Eğer siz riskin geleceğini görüyorsanız, önlem almıyorsa kimseye suç atmamalı

Bizim milliyetçilik anlayışımızda önce kendi insanımız kazanacak

Türkiye Avrupa'nın en büyük otobüs üretim merkezidir.

Biz gittik Hollanda'dan otobüs aldık. Dünyanın parasını ödedik

Ama bu otobüslerin bir kusuru var bu otobüsler yokuş çıkamıyor, çünkü Hollanda'da dağ yok

Onlar ekonomisini düzeltmek için gittik oradan aldık.

Önce kendi insanımız kazanmalı, niye önce kendi insanımız kazanmıyor

Sanayicilerimiz zaten itiraz edemiyor

Bu korkuyu yakacağız

İtiraz etseler ertesi gün 2 memur kapıda, ceza kesecek

Ama bu korkuyu yıkacağız

Demokrasi ve özgürlük bu ülkeye gerçekten gelecek

Defalarca söyledik teşvik doğru değil biz de biliyoruz bunu

Teşviki niye getirirsin?

İlleri güçlendirmek için getirilir

Yeni teknoloji getiren firmaya teşvik getirirsiniz

Eğer bunu yapmazsanız kan kaybına yol açar

Denizli'de de kan kaybı oldu

Risk üstlenmişsiniz, sizi riskle baş başa bıraktılar