-KILIÇDAROĞLU: RANDEVU TALEP ETMEDİK TBMM (A.A) - 05.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, henüz TBMM Başkanı Cemil Çiçek'ten randevu talebinde bulunmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısının ardından TBMM'deki makamında partili milletvekilleriyle gruplar halinde görüştü. Görüşmelerin yarın da süreceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, yaklaşık 6,5 saat süren görüşmelerin ardından TBMM'den ayrılırken, bir gazetecinin, ''Sayın Çiçek'ten randevu talebinde bulundunuz mu?'' sorusuna, ''Daha henüz olmadı, bir koltuğuna ısınsın bakalım. Elbette önce randevu talebinde bulunacağız, ona göre görüşürüz'' yanıtını verdi. Çiçek'in bugün TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmayı nasıl bulduğunun sorulması üzerine ise Kılıçdaroğlu, ''Güzel, iyi'' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin Çiçek ile görüştüğünün anımsatılması üzerine ise ''Akif Bey sadece 'hayırlı olsun' ziyaretine gitmiş. Bana aktardığı kadarıyla, ayrıntılı olarak bir konuyu görüşmemişler'' diye konuştu.