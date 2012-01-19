-Kılıçdaroğlu, Rakel Dink'i aradı ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink'in öldürülüşünün 5. yıl dönümünde eşi Rakel Dink'i telefonla arayarak, üzüntüsünü paylaştı. CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, telefon görüşmesinde Rakel Dink'e, ''Kuşkusuz acınız çok büyük. AKP'nin güdümündeki yargının kararının da acınıza acı kattığını biliyorum. Parasız eğitim isteyenlerin örgüt üyesi diye yargılandığı ülkemizde, eşinizi öldürenlerin örgüt üyesi kabul edilmemesi garabetinin ayıbı, yargıyı bu hale getirenlere aittir'' dediği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun, bugün Taksim'den Agos gazetesinin önüne kadar en önde yürüyen Rakel Dink'in şahsında Dink ailesiyle Agos gazetesi çalışanlarına da üzüntülerini belirterek sevgi ve saygılarını ilettiği belirtildi.