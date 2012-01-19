T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu, Rakel Dink'i aradı  ANKARA (A.A)

19 Ocak 2012 21:53

-Kılıçdaroğlu, Rakel Dink'i aradı  ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink'in öldürülüşünün 5. yıl dönümünde eşi Rakel Dink'i telefonla arayarak, üzüntüsünü paylaştı.  CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, telefon görüşmesinde Rakel Dink'e, ''Kuşkusuz acınız çok büyük. AKP'nin güdümündeki yargının kararının da acınıza acı kattığını biliyorum. Parasız eğitim isteyenlerin örgüt üyesi diye yargılandığı ülkemizde, eşinizi öldürenlerin örgüt üyesi kabul edilmemesi garabetinin ayıbı, yargıyı bu hale getirenlere aittir'' dediği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun, bugün Taksim'den Agos gazetesinin önüne kadar en önde yürüyen Rakel Dink'in şahsında Dink ailesiyle Agos gazetesi çalışanlarına da üzüntülerini belirterek sevgi ve saygılarını ilettiği belirtildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24