-KILIÇDAROĞLU PROGRAMINI İPTAL ETTİ İZMİR (A.A) - 26.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yapacağı duyurulan Alsancak Sevgi Yolu'nda toplanan Konak Belediyesi iştiraki şirkette çalışan bir grup işçi, taşeronlaşmayı ve sendikasız çalıştırılmalarını protesto etti. Kılıçdaroğlu, Sevgi Yolu'ndaki açılış programını iptal etti. Kılıçdaroğlu, Ödemiş ilçesindeki tarım mitinginin ardından Bornova Belediyesinin yaptırdığı Işıkkent Spor Tesisleri'nin açılışına katıldı. Tesise gelişinde partililer, milletvekilleri ve CHP'li belediye başkanları tarafından ''Başbakan Kemal'' sloganlarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu, tesisin açılış kurdelesini kesti. Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır, tesisin tanıtımına ilişkin bir sunum yaparak, Tuborg tesislerinin 3 milyon 260 bin lira maliyetle genişletilerek hizmete açıldığını, amatör spor kulüplerine maddi manevi desteklerin devam edeceğini belirtti. Tesisi gezen Kılıçdaroğlu, kapalı yüzme havuzunda 50 metre serbest stil yarışlarını izledi ve dereceye girenlere madalya verdi. Kılıçdaroğlu'na Bornova Belediyesi basketbol takımının kaşkolu ile ''Kılıçdaroğlu'' yazan yeşil beyaz forma hediye edildi. Güzel bir tesisi hizmete açtıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, daha sonra programında yer alan Konak Belediyesi Sevgi Yolu açılış törenini iptal ederek, konakladığı otele hareket etti. Kılıçdaroğlu, otele girişinde bir gazetecinin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un, İzmir'de bulunmasına rağmen neden programlara katılmadığına ilişkin sorusu üzerine, Batum ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi. -SEVGİ YOLUNDA EYLEM- Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun Bornova'daki açılışın ardından CHP'li Konak Belediyesince yeniden düzenlenen Sevgi Yolu'nun açılışına katılacağını duyan Konak Belediyesinin iştiraki şirkette çalışan bir grup işçi, tören alanına eylem yaptı. Sevgi Yolu'nda toplanan işçiler sendikasız çalışmayı protesto ettiklerini belirterek ''Taşerona Hayır Hakkımızı İstiyoruz'' pankartı açtı. Islık ve düdük çalarak protesto gösterisini sürdüren işçiler, ''İşçiler Burada Söz Verenler Nerede'', ''İşçiler Burada Başkan Nerede?'' sloganı attı. Kılıçdaroğlu'nun Sevgi Yolu'ndaki açılış programını iptal etmesinin ardından açılış törenin de ertelendiği bildirildi.