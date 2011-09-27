-Kılıçdaroğlu programına tiyatroyu da aldı TBMM (A.A) - 27.09.2011 - Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği ''Bir Zamanlar Anadolu'da'' filmini izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programına tiyatroyu da aldı. Kılıçdaroğlu, 1 Ekimde perdelerini açacak devlet tiyatrolarının bazı oyunlarını izlemeyi planlıyor. Kılıçdaroğlu, sanata daha fazla zaman ayıracağını dile getirdi. Geçen hafta sonu parti yöneticileri ve milletvekilleriyle ''Bir Zamanlar Anadolu'da'' adlı filmi izleyen Kılıçdaroğlu, tiyatroyu da ihmal etmeyecek. Kılıçdaroğlu, devlet tiyatrolarının 1 Ekimde açılacağına işaret ederek, ''Oyunlardan bir kaçına giderim'' dedi. ''Sanata biraz daha fazla mı zaman ayıracaksınız?'' sorusuna ise Kılıçdaroğlu, ''Ayıracağım'' karşılığını verdi. -''Maddi durumum taksitle alacak durumda değil''- Kılıçdaroğlu'na, resme ve Nuri İyem'e olan ilgisi de soruldu. En sevdiği ressamlardan Nuri İyem'in eserlerini, bütçesi yetmediği için alamadığını açıklayan Kılıçdaroğlu'na, İyem'in oğlu Ümit İyem'in, ''Eğer Kılıçdaroğlu isterse kendisine Nuri İyem tablosu satışında yardımcı olabiliriz. Dilerse taksitle verebiliriz'' açıklaması anımsatıldı. Kılıçdaroğlu, Ümit İyem'in böyle bir teklif yapmasının güzel olduğunu belirterek, İyem'e teşekkür etti. ''Maddi durumum, taksitle tablo alacak durumda bile değil'' diyen Kılıçdaroğlu, biraz daha durumunun düzelmesi halinde bu konuyu düşüneceğini dile getirdi.