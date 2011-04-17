Kılıçdaroğlu: Programda galiba insan unutulmuş

T24 - ''Aşure Şenliği''ne katılmak için Şanlıurfa'ya giden Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın dün açıkladığı AKP'nin seçim beyannamesine ilişkin değerlendirmede bulundu.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkeze bağlı Kısas beldesinde düzenlenen ''Aşure Şenliği''ne katılmak üzere THY'nin tarifeli uçağıyla Şanlıurfa'ya geldi. Kılıçdaroğlu'nu GAP Havaalanı'nda karşılayanlar arasında Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba da yer aldı.

Partisinin seçim otobüsüyle şehir merkezine doğru hareket eden Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun yolu, zaman zaman partililer tarafından kesildi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ziyaret etti.



Fakıbaba'ya övgü

Fakıbaba'yı Belediye Başkanı olmadan önce tanıdığını, o zamanlarda da Fakıbaba'nın yine Şanlıurfalılara bir hekim olarak hizmet ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Fakıbaba, sonra belediye başkanı oldu ve Şanlıurfa'ya büyük hizmetler verdi. Şanlıurfa'nın tanınmaya pek ihtiyacı yoktu zaten tanınıyordu, ama onun katkısı oldu. Şanlıurfa'yı modern bir kent haline getirdi, olağan üstü hizmetleri oldu'' dedi.

Fakıbaba'yı son derece mütevazı ve alçak gönüllü bir kişi olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, ''Fakıbaba bir halk adamı, halka ve Şanlıurfalılara hizmet ediyor, bizim adımız da Cumhuriyet Halk Partisi, yani halkın partisi, halkla kucaklaşmak istiyoruz. Partimize geçmesi konusu tabii ki kendi düşüncesi, elbette aramızda görmekten sevinç duyarız'' dedi.



"Programda galiba insan unutulmuş"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı seçim beyannamesiyle ilgili soru üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Dinleme imkanım olmadı, benim yoğun programım vardı. Ama arkadaşlar aktardı, gazetelerden okudum. Programda galiba insan unutulmuş'' dedi.

Belediye Başkanı Fakıbaba'nın, ''Mırra'' (acı kahve) takımı hediye ettiği Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından, yürüyerek partisinin il başkanlığına geçti.

Kılıçdaroğlu, il başkanlığına geçerken partililerin ilgisi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.