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Politika

Kılıçdaroğlu: Prim vermemeliyiz ANRARA (A.A)

25 Ağustos 2011 21:27

-Kılıçdaroğlu: Prim vermemeliyiz ANRARA (A.A) - 25.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili olarak, ''Bu tür yasa dışı işlemlere bizim prim vermememiz gerekiyor'' dedi.  İstanbul'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner'e ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, ''İçeriği ile ilgili konuşmayacağım. Ama bu tür yasa dışı işlemlere bizim prim vermememiz gerekiyor'' diye konuştu.  Konuyla ilgili hükümete düşen büyük bir görev olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, hükümetin yasa dışı dinlemeleri kimin yaptığını ortaya çıkartarak kamuoyunun önüne koyması gerektiğini söyledi.  AK Parti Grup Başkanvekili Canikli'nin konuyla ilgili olarak yabancı istihbarat örgütlerini işaret ettiğinin belirtilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, Canikli'nin dinleme konusunda yabancı istihbarat örgütlerini işaret etmesinin önemli olduğunu ifade ederek, ''Dolayısıyla bu açıklamanın arkasında herhalde AKP de duruyordur. O zaman başbakana düşen, eğer kendi Genelkurmay Başkanlığını yabancı istihbarat örgütleri bu kadar rahat dinliyorlarsa o zaman demek ki bu ülkenin geleceği açısından kaygı duymalıyız'' değerlendirmesinde bulundu.  Libya'ya yapılan yardımlarla ilgili bir soru üzerine ise Kılıçdaroğlu, örtülü ödenekten para aktarıldığının anlaşıldığını ifade etti. Paranın bavullara konulması ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından açıklanmasının doğru olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Devletin ciddiyeti ile bağdaşacak bir olay değildir'' dedi.  CHP Ankara İl Başkanı Tarık Şengül'ün istifası ve Yenimahalle Belediyesi ile ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin görüşleri de sorulan Kılıçdaroğlu, ''Arkadaşları görevlendirdik. Biz de son durumu öğreneceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ankara İl Başkanlığına kimin getirileceğine ilişkin değerlendirmede bulunmak için henüz erken olduğunu da sözlerine ekledi.

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