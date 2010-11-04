-KILIÇDAROĞLU PM ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi (PM) üyeleri ile görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından genel merkezden ayrılan bazı PM üyeleri gazetecilere açıklamalarda bulundu. Üyelerden Malik Ejder Özdemir, tüzük kurultayı için imza veren meclis üyelerinin sanki genel başkana karşı olanlarmış gibi lanse edildiğini ancak bunun doğru olmadığını söyledi. Eşref Karaibrahim'de görüşmede Kılıçdaroğlu'nun tüzüğün değişmesi gerektiğini söylediğini belirtti. Karaibrahim, hiç bir zaman genel başkanla ilgili bir sorunlarının olmadığını söyledi. Derviş Günday da Kılıçdaroğlu'na her zaman destek verdiklerini bildirdi. -GÜRSEL TEKİN- Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de partiden ayrılırken, yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun PM üyeleri ile son derece verimli bir toplantı yaptığını söyledi. PM üyelerinin Kılıçdaroğlu'na desteklerini ifade ettiklerini belirten Tekin, kurultay talebinin olmadığını kaydetti. ''Yaşananların CHP içerisinde bir iç savaş varmış gibi'' yansıtılmamasını isteyen Tekin, ''CHP'de uzlaşılmayan bir sorun yok'' dedi. Tekin, dün çok sert açıklamaların yapıldığının hatırlatılması üzerine, ''Sert sözler söylenmiş olabilir, dün dündür, bugün bugündür'' ifadesini kullandı. Tekin, eski Genel Sekreter Önder Sav'ın katıldığı bir canlı yayında kendisine yönelik sözler söylediğinin hatırlatılması üzerine, kendisinin hiç bir zaman büyüklerine karşılık saygısız bir demeç vermediğini, büyüklere saygısının sonsuz olduğunu kaydetti.