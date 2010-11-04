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Politika

KILIÇDAROĞLU PM ÜYELERİ İLE GÖRÜŞÜYOR ANKARA (A.A)

04 Kasım 2010 21:09

-KILIÇDAROĞLU PM ÜYELERİ İLE GÖRÜŞÜYOR ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) üyeleri ile görüşüyor.  Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında bir grup eski ve yeni milletvekiliyle görüşmesinin ardından PM üyeleri ile görüşmek için, parti genel merkezine geldi.  Sohbet şeklinde planlanan görüşme, katılımın fazla olması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun makamından MYK salonuna alındı.  Toplantıda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ve son durumun değerlendirildiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun PM üyelerinin ''düşünceleri ve endişelerini'' de dinleyeceği ifade edildi. 

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