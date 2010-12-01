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Politika

KILIÇDAROĞLU PM LİSTESİNİ KENDİ HAZIRLAYACAK BURSA (A.A)

01 Aralık 2010 13:34

-KILIÇDAROĞLU PM LİSTESİNİ KENDİ HAZIRLAYACAK BURSA (A.A) - 01.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Aralık'ta olağanüstü kurultay yapacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinin Bursa il başkanlığında düzenlenen katılım töreninde, CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin 18 Aralık'ta olağanüstü kurultay yapacağını belirten Kılıçdaroğlu, kurultayda Parti Meclisi'nin (PM) yenileneceğini ve PM listesini bizzat kendisinin hazırlayacağını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu kurultay iktidara yürüyüş kurultayı olacaktır. Daha genç dinamik bir yapı için yola çıkıyoruz. Halkın güvenini almak istiyoruz'' dedi.

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