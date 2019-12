-KILIÇDAROĞLU: ''PM LİSTESİNİ BEN YAPACAĞIM'' BURSA (A.A)- 01.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Aralık'ta yapılacak olağanüstü kurultaya sunulacak Parti Meclisi listesini bizzat kendisinin hazırlayacağını belirterek, ''Mevcut tüzükle kurultaya gidiyoruz ama delegeler önerge verip kabul edilirse o zaman çarşaf liste olur'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığında düzenlenen katılım töreninde, yeni üyelere rozet taktı. Bursa'da bin 769 kişinin CHP'ye katıldığını ve sembolik olarak 10 kişiye rozet taktıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu partisine katılımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Katılım töreninin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 18 Aralık'ta tek gündem maddesinden oluşan bir kurultay yapacaklarını ve Parti Meclisi seçimi gerçekleştireceklerini söyledi. Kurultay öncesinde, eski Genel Başkan Deniz Baykal ve eski Genel Sekreter Önder Sav'la görüşeceğini ve düşüncelerini alacağını belirten Kılıçdaroğlu, ''Ancak şunun altını özenle çizmek isterim. Parti Meclisi listesini bizzat ben kendim yapacağım'' dedi. Hiç kimseyi ''ötekileştirmeyeceklerini'' ve tüm partilileri kucaklayacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Geçmişte şu veya bu şekilde bir genel başkanın bir genel sekreterin yanında yer alınabilir. Bunlar hiç önemli değil. Benim için hele hele hiç önemli değil. Önemli olan şudur; bu partiye gelip partinin iktidar olması için çaba harcayan her partilimize kapımız sonuna kadar açıktır. Biz herkesi kucaklayacağız. Kişilerin çalıştıkları, ürettikleri, halka ulaştıkları sürece başımız üstünde yerleri var'' diye konuştu. Parti Meclisi üyeleriyle de bir araya geleceğini ve bu düşüncelerini aktaracağını, üyelerin görüşlerini alacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, partideki her yetkili organın görüşünü almanın kendisi için bir görev olduğunu belirtti. Parti duayenlerinin deneyimlerinden yararlanacağını anlatan Kılıçdaroğlu, eleştirileri de önemsediğini ifade etti. Kurultayın ''iktidara yürüyüş kurultayı'' olacağını ve CHP'nin yenilenerek yola devam edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, halkın güvenini almanın kendisi için çok önemli olduğuna dikkati çekti.Kılıçdaroğlu, ''Toplumun her kesinimi kucaklayan bir CHP'yi, halkın partisi olan bir CHP'yi seçimlerden önce halkın önüne çıkarmaya bu güveni vermeye çalışacağız'' dedi. -''TEMEL SORUN SİYASİ PARTİLER YASASI'NDAN KAYNAKLANIYOR''- Açıklamaların ardından soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de lider sıkıntısının aşılıp aşılmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, şöyle konuştu: ''Önceki kurultayda CHP'nin daha demokratik bir yapıya kavuşturulması için çaba harcayacağımı ve tüzüğü de bu bağlamda değiştireceğimi ifade etmiştim. Bu söylemimin arkasındayım. Partiyi daha dinamik ve demokrasi kültürü gelişmiş kimliğine kavuşturacağım. Bu konudaki sözüm duruyor. Önümüzdeki kurultayda yani normal yapacağımız kurultayda göreceksiniz bunların tamamını gerçekleştireceğiz. Temel sorun Siyasi Partiler Yasası'ndan kaynaklanıyor. Siyasi Partiler Yasası 12 Eylül ürünü bir yasa. 12 Eylül Anayasası'nı 'değiştiriyoruz' diye yola çıkanların -lider katı dahil olmak üzere- 12 Eylül ürünü Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesinden hiç söz etmemesini de dikkatinize sunuyorum ama biz bu yasayı halkın iktidarında değiştireceğiz.'' Kılıçdaroğlu, 2011'de yapılacak genel seçimler için aday belirleme yöntemi ile ilgili olarak milletvekili sayısı 10'un üzerindeki illerde önseçim yapılacağı iddialarının anımsatılması üzerine bu konuya ilişkin il bazında henüz bir kararları olmadığını bildirdi. Sadece özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki belli illerde merkez yoklaması yapılması yönünde bir düşüncenin olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, konuyu yeni oluşacak Parti Meclisi'nde görüşüleceğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, ''Biz bütün illerin katılımıyla listenin oluşmasının yolunu açabilirsek daha demokratik daha güvenli, partinin iç dinamiklerini hareket geçiren bir yöntem olduğunu düşünüyoruz ama herhangi bir karar vermiş değiliz. Düşünce olarak tüm üyelerin katılımıyla bir önseçimin ağırlıklı olarak gündeme geleceğini şimdiden söyleyebilirim'' diye konuştu. - ''KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ''- Kılıçdaroğlu bir başka soruyu yanıtlarken de kurultay kararını Bursa'da açıklamasının bu kente verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti. CHP Lideri, Parti Meclisi listesini bizzat kendisinin hazırlayacağının hatırlatılması ve bunun da önce gündeme gelen ''çarşaf liste'' söylemiyle çelişip çelişmediğinin sorulması üzerine de, ''Mevcut tüzükle gideceğiz ama delegeler isterse çarşaf liste olur. Yani kararı delegeler verecek mevcut tüzükle kurultaya gidiyoruz ama delegeler önerge verip kabul edilirse o zaman çarşaf liste olur. Hukuktan ayılmayacağız. Baskı kurmayacağız, doğru olan neyse onu yapacağız. Hiçbir şekilde kimseyi ötekileştirmeyeceğiz'' yanıtını verdi. ''18 Aralıktan sonra CHP'deki tartışmalar duracak mı?'' sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, ''CHP'de sular her zaman durgundur. Düşünceyi açıklamak dalga olarak ifade edilmemelidir'' dedi. Sosyal demokrat partilerde her zaman farklı düşüncelerin dile getirilebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, ancak CHP'nin bir ana ekseni olduğunu bu eksenden sapmadan görüş ve düşüncelerin dile getirilmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, 6 okun gösterdiği çağdaş uygarlık yönünde farlı düşüncelerin dile getirilmesini zenginleşme olarak gördüklerini vurguladı.