Kılıçdaroğlu kimler için 'ikiyüzlü' dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Kamu Güvenliği Müsteşarı Büyükelçi Murat Özçelik’in CHP Parti Meclisi’ne seçilememesinin ardından partinin dış politikasının kime emanet edileceği konusunda “Siyaset farklı bir şey. Bazen beklentiler karşılanıyor. Bazen de karşılanamıyor. Seçilse çok iyi olurdu. Ancak hiç önemli değil. O artık bizim partilimiz. Ben kendisinden faydalanacağım. Dış politika konusunda başdanışman yapacağım. Ayrıca Faruk Bey’den (Loğoğlu) de, Osman Bey’den (Korutürk) de yararlanmaya devam edeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, kendisi için imza verenlerin kurultayda oy vermemesi için, "İmza atmazsak genel başkan bize kızar. O yüzden aman muhalefetimizi saklı yapalım”. İkiyüzlü bir davranıştır bu. Bu algının kırılması lazım. Partilim bana imza vermeyebilir, oy da vermeyebilir. Tam tersine inancı neyse onun arkasında durması lazım. Kurultayın beni üzen tek yanı bu oldu" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer’e konuşan Kılıçdaroğlu CHP kurultayını değerlendirdi. Çakırözer’in “İhsan Hoca tüm algıları yerle bir etti” başlığıyla yayımlanan (10 Eylül 2014) röportajı şöyle:

‘İhsan Hoca tüm algıları yerle bir etti’

Kılıçdaroğlu ile CHP tabanının kurultayda verdiği mesajları konuştuk

CHP’de bir kurultay daha bitti. Genel Başkan hem güven tazeledi, hem de ekibini yeniledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP tabanının kurultayda verdiği mesajları, yeni parti yönetimini ve bundan sonraki hedeflerini konuştuk. Sorularımıza şu yanıtları verdi:

Dönüp baktığınızda bu kurultaydan akıllarda kalan nedir?

Demokratik bir kurultay olması. Ona özen gösterildi. Öyle olması da lazımdı. Tüm Türkiye’ye sağlıklı bir demokratik tartışma nasıl yapılır, gösterdik. Tüm delegelerimize, parti yetkililerimize ve tabanımıza bu demokrasi dersi için teşekkür ederim. Türkiye’ye demokrasi getiren CHP geleceğe de güvenle bakmamızı sağlayan güçtür.

Konuşmanız parti içine mesajlarla yüklüydü. Hükümete eleştirileriniz ve projelerinize çok girmediniz?

Eğer sadece hedeflerimizi konuşacağımız bir kurultay olsaydı daha fazla konuya değinirdik. Ben yine de olabildiğince önem verdiğim konuları satır aralarına koymaya çalıştım.

Siz bu kurultaydan ders çıkaracak mısınız?

Her kurultay sonrasında partilerde liderinden yönetimine ve en alttaki her bir bireye kadar herkesin kendini sorgulaması lazım. Biz de bunu yapacağız.

Bundan sonra nasıl bir takvim işleyecek?

Aslında seçimlere kısa bir zaman kaldı. Çok hızlı bir biçimde önümüze bakmamız lazım. Cumartesi günü PM’yi topluyoruz. Ondan sonra da seçim hazırlıklarının takvimini belirleyeceğiz.

‘Delegenin mesajı: İktidar ol’

Delege oylarıyla size ne mesaj verdi?

Mesajı çok açık: “2015’te iktidar olmalıyız”. Bu beklentiyi de dikkate almak gerekiyor. Daha fazla çalışmamızı istiyor. Ayrılarak değil birleşerek, ortak söylem benimseyerek iktidar olacağız.

Rakibinize giden oyları siz nasıl değerlendirdiniz?

Ben şöyle analiz ettim: 300’e yakın oy belediye meclisi üyesi olamayan arkadaşlarımızın kızgınlığı, küskünlüğü. Kendilerine göre haklı gerekçeleri olabilir. İradelerine saygım var.

Muharrem İnce’den faydalanacak mısınız?

Muharrem Bey çok iyi bir partilimiz. Türkiye’nin her tarafında ona ihtiyacımız var. Partimizin başarısı için daha fazla çalışmasını arzu ederim.

‘İkiyüzlülük olmamalı’

Size oy verenlerin sayısı adaylığınızı imzalayanlardan az çıktı...

Bu kurultayla ilgili üzüldüğüm tek şey bu. Şöyle bir algı var. “İmza atmazsak genel başkan bize kızar. O yüzden aman muhalefetimizi saklı yapalım”. İkiyüzlü bir davranıştır bu. Bu algının kırılması lazım. Partilim bana imza vermeyebilir, oy da vermeyebilir. Tam tersine inancı neyse onun arkasında durması lazım. Kurultayın beni üzen tek yanı bu oldu. Korkulardan arınmış, kişisel beklentiler peşine düşmeyen bir partili yapısı arzu ediyordum. Bunun için daha başta tüzüğü ben değiştirdim ama demek ki yetmemiş.

‘Rakı mesajımı taban anladı’

‘Rakı masalarında Türkiye’yi kurtaranlardan partiyi temizleyeceğim’ sözünüz çok tartışıldı, tepki aldı.

Bazıları o sözlerimin yanlış anlaşılmasını istedi. Ama delege, parti tabanı benim ne demek istediğimi çok doğru anladı.

‘Çalışan ödüllendirildi’

Oluşan Parti Meclisi’ni nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu tam anlamıyla bir CHP PM’si. Farklı değerlendirmeler doğru değil. Kafamdaki liste buydu ve bunu yaptım. Bu liste 2015 seçimlerine partiyi götürecek ekiptir.

‘Murat Özçelik başdanışman olacak’

Büyükelçi Murat Özçelik’in liste dışı kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Siyaset farklı bir şey. Bazen beklentiler karşılanıyor. Bazen de karşılanamıyor. Seçilse çok iyi olurdu. Ancak hiç önemli değil. O artık bizim partilimiz. Ben kendisinden faydalanacağım. Dış politika konusunda başdanışman yapacağım. Ayrıca Faruk Bey’den (Loğoğlu) de, Osman Bey’den (Korutürk) de yararlanmaya devam edeceğiz.

İhsan Özkes’in PM’ye en yüksek oyla seçilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok sevindirici ve çok çok önemli. Aleyhimize yürütülen ve hâlâ da yürütülmekte olan ‘CHP dine karşı’ şeklindeki haksız kampanyalara en iyi yanıttır onun aldığı oy. O algıları yerle bir etti. Fevkalade düzgün, herkesin sempatisini kazanan biri. Onun aldığı netice delegenin çalışanı ödüllendirdiğinin de göstergesidir.

‘Parti kendini yeniliyor’

Listenizi delen 4 isim var...

Onlar arasında genç isimler var. Aykut Bey, Özgür Bey gibi. Çalıştılar ve delege tarafından ödüllendirildiler. Vurgulamak istediğim bir konu da şu: Bu Parti Meclisi’nde gençlerin sayısı arttı. Kota yüzde 10 ama bunun üstüne çıktık. Kadın kotamızı da tam doldurduk. Üçte birimiz kadın. Hep yenilenen bir partiyiz. Bu çok güzel.

Anıtkabir’e 91’inci yıl ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP’nin 91. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, yeni PM üyeleri, milletvekilleri, örgüt yöneticileri, belediye başkanları ve partililerle Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Buradan Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir şeref defterini imzaladı. Metne, “Sevgili Genel Başkanım” ifadesiyle başlayan Kılıçdaroğlu, CHP’nin 18. Olağanüstü Kurultayı’nı demokrasi şöleni içinde gerçekleştirdiğini belirtti. “Devrimlerinin yılmaz savunucusu arkadaşlarımla birlikte huzurunuzdayız. Hedef gösterdiğin çağdaş uygarlık mücadelemiz hep sürecek” ifadelerini yazdı. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarına çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.

‘Akademisyen olduğu için orada’

Listenin iki sürprizi Zekeriya Temizel ve Mehmet Bekaroğlu...

Birikimleri, deneyimleri var. Bunlardan yararlanmamız lazım. İkisinin de çalışacağına ve çok başarılı olacaklarına inanıyorum.

Mehmet Bekaroğlu’nu korumak için Bilim Platformu’na almanız tartışma konusu.

Hiç alakası yok. Oraya tamamen akademisyen arkadaşlarımızı koyuyoruz. Sencer Hoca da, Burhan Hoca da orada. Oradaki kadın adaylarımızın çoğu da akademisyen. Kim nasıl yorumlamak isterse yorumlasın. Saygı duyarım. Ama işin doğrusu bu.

Bundan sonrasına yönelik hedefiniz var mı?

Çalışmak zorundayız. Hem de çok. Türkiye’nin şartları çok ağır. Artık iç tartışmalar geride kaldı.

‘Erdoğan’ın telgrafına yanıt hazır’

Başbakan Ahmet Davutoğlu kendisi ile sizin aranızda karşılaştırma yaparak sizin az oyla seçilmenizi eleştirdi.

CHP’yi kendi partisiyle kıyaslaması bile abes. Elma ile armut bir mi? Kendileri sipariş üzerine genel başkan seçtiler. Kendi özgür iradesi ile mi çıktı delege karşısına? ‘Bağımsızım’ diyebildi mi, ‘arkamda şu ya da bu yok’ diyebildi mi? Hayır. Erdoğan’ın Başbakanlık koltuğunda oturan sözcüsü. İşte gördük Yargıtay açılışına gidemedi. Çünkü Erdoğan gitmiyor. Onun da gitmesini istemiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sıfatıyla sizi telgrafla ilk kez kutladı. Karşılık verecek misiniz?

Bunlar rutin kutlamalar. Biz de daha önce olduğu gibi standart, yazılı bir teşekkür göndeririz.