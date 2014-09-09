Diplomatsız kalan 60 kişilik CHP PM'sine formül aranıyor

Eski Kamu Güvenliği Müsteşarı Büyükelçi Murat Özçelik'in PM dışında kalması CHP'de dış politikayı kimin yürüteceği krizine neden oldu. Özçelik'in parti yönetimine girebilmesi için ya iki PM üyesi istifa edecek ya da danışmanlık formülü işleyecek.

CHP’nin 18. Olağanüstü Kurultay’ı tamamlandı. Kurultay sonunda Parti Meclisi’nin yarıya yakını yenilendi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine CHP’ye katılan eski Saadet Partili Mehmet Bekaroğlu cinsiyet kotasından PM’ye girerken yine Kılıçdaroğlu'nun partiye davet ettiği ve dış politikayı emanet edeceği belirtilen eski Kamu Güvenliği Müsteşarı Murat Özçelik ise PM dışında kaldı. Şimdi sıra partinin yönetim organı olan Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) oluşturulması ve Genel Başkanlığa aday olan Muharrem İnce’den boşalan Grup Başkanvekilliği koltuğunun doldurulmasına geldi.

Oluşturulacak yeni yönetimin partiyi 2015 genel seçimlerine götürmesi hedefleniyor. Radikal’den Ercan Sarıkaya’nın haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi üyeleri ile bugün bir sohbet toplantısı yapması bekleniyor. Resmi toplantının ise cumartesi yapılacağı dile getiriliyor.

CHP liderinin 30 Mart 2014 yerel seçimleri sonrası yenilediği A Takımından dört isim PM dışında kaldı. Dış İlişkiler ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emrahan Halıcı CHP liderinin anahtar listesine giremezken, aday olan ve anahtar listeye giren İşveren Kuruluşları ve Meslek Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ile İletişim, Basın ve Tanıtım Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım ise delegeler tarafından liste dışı bırakıldı.

11. kat krizi

Şimdi parti yönetimine kimlerin gireceği merak konusu. CHP kulislerinde konuşulan en önemli konu genel merkezin 11. katında odası bulunan dış politikanın kime emanet edileceği. Eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu listeye giremedi, Murat Özçelik de PM dışında kalınca bu alanda kriz çıktı. CHP kulislerinde bu sorunun aşılması için iki formül üzerinde çalışıldığı dile getiriliyor. Birinci formül Özçelik’in yolunu açmak için iki PM üyesinin istifası. Bu formülde PM’ye Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesine delerek PM’ye giren İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel’in istifa etmesi düşünüldü. Ancak Erdoğdu’nun “Beni delegeler seçti istifa etmem” dediği öne sürülüyor. Özgür Özel’in adı ise İnce’nin yerine Meclis Grup Başkanvekilliği için geçiyor. Ancak Özel’in tek başına istifası Özçelik’in yönetime girmesini sağlayamıyor. İkinci formül ise üst düzey danışmanlık. Özçelik’in Kılıçdaroğlu’nun 11. kata yerleşip CHP liderinin yetkili danışmanı olabileceği dile getiriliyor.

A takımına takviye yapacak

Kılıçdaroğlu’nun A takımında yer alan Tekin Bingöl, Haluk Koç, Seyhan Erdoğdu, Bülent Tezcan, Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağababa, Yakup Akkaya, Burhan Şenatalar, Şafak Pavey, Aytun Çıray ve Sencer Ayata’nın yerlerini koruyacağı konuşuluyor. Kulislerde CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin’in yerini koruyabileceği, bir ihtimal Basın ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilebileceği dile getirilirken, ekonomi politikalarının Faik Öztrak yerine Zekeriya Temizel’e verilebileceği, Öztrak’ın da Meclis grubuna kaydırılabileceği konuşuluyor. Mehmet Bekaroğlu’nun Genel Başkan yardımcısı olabileceği, Bilkent Üniversitesi’nde bölüm başkanlığı yapan Doçent Doktor Selin Sayek ile Bülent Kuşoğlu’nun da yönetime girebilecekleri dillendiriliyor.