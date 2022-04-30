Kılıçdaroğlu, Pınar Türenç’e başsağlığı ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci- yazar Tufan Türenç’in vefatı nedeniyle eşi Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’i evinde ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Gazeteci- yazar Tufan Türenç’in vefat ettiği gün Pınar Türenç’i telefonla arayıp üzüntüsünü paylaşan, yoğun programı nedeniyle katılamadığı cenaze törenine çelenk gönderen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün de Türenç Ailesi’ne başsağlığı ziyaretine geldi. Yanında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile birlikte Türenç Ailesi’nin Sarıyer’deki evine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Pınar Türenç’e ve aile fertleriyle görüştü.

Ziyaret sırasında Tufan Türenç’i yakından tanıdığını belirten Kılıçdaroğlu, kaybından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Tufan Türenç’in basına unutulmaz hizmetlerinin yanı sıra, kültür ve sanata da önemli katkılarda bulunan bir aydın olduğunu belirtti. Tufan Türenç’in sadece basınımız için değil, ülke için büyük kayıp olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, sevgi seli gibi cenaze törenine katılımın ona verilen değerin kanıtı olduğunu söyledi.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Pınar Türenç’e “Çok büyük üzüntü içindeyiz. Kayıp sadece sizin değil” hepimizin diyerek başsağlığı diledi.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere başsağlığı ziyareti için teşekkür etti.