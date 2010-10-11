-KILIÇDAROĞLU: PARTİDE "TÜRBAN" SORUNU YOK ISPARTA (A.A) - 11.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversitelerde türbanın serbest bırakılmasıyla ilgili, ''Parti içinde bir sorun yok. Sorunu belli çevreler sorun olarak yansıtıyorlar. Biz de o tuzağa düşmemeye özen gösteriyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) akademik yılı açılış törenine katılmak üzere karayoluyla Isparta'ya geldi. SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar'ı makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada bir süre dinlendikten sonra Doğu Yerleşkesi'ndeki yemekhanede yemek yedi. Ardından yine SDÜ Rektörü Baydar'ın makamına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Baydar'dan üniversite hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, bu sırada bir gazetecinin ''Türkiye gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak mısınız?'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Arkadaşlar Türkiye'nin gündemini biliyorum. Onu daha sonra değerlendiririz'' karşılığını verdi. Aynı soruyu soran gazetecinin, ''Başörtüsü sorununun çözümüne yönelik bir çıkış yaptınız. Bu çıkışınız kamuoyunda ciddi destek gördü ancak parti içinde ciddi bir dirençle karşılaştınız'' şeklindeki sözleri üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Kim söyledi ciddi bir dirençle karşılaştığımızı?'' dedi. CHP Lideri, gazetecinin bu haberlerin basında yer aldığını belirtmesi üzerine, ''Doğru değil. Parti içinde bir sorun yok. Sorunu belli çevreler sorun olarak yansıtıyorlar. Biz de o tuzağa düşmemeye özen gösteriyoruz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Nedir efendim formülünüz?'' yönündeki soruya da, ''Formülü önce sayın Başbakan'a sorun bakalım. Nedir formül?'' yanıtını verdi. Bu konuşmalar sırasında Rektör Baydar'ın odasında bulunan eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Mesut Parlak da, ''Türkiye'nin başka sorunu yok. Her şey güllük gülistanlık. İstihdam problemi yok. Sanayi almış başını gidiyor. Türbanla, sanıyorum hiçbir problemimiz kalmayacak'' dedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Halkın gündemi farklı, iktidarın gündemi farklı. Burada sorumluluk aslında medyaya düşüyor. Medya halkın gündemini yakaladığı zaman, o zaman gerçek anlamda medyanın sesi olmuş olursun. İşsizliğin, yoksulluğun olduğu bir yerde sanayicinin, ihracatçının sorunlarının olduğu bir yerde, üniversitelerin sorunlarının olduğu bir yerde, HSYK üyelerinin topluca istifa ettiği bir yerde sizin soracağınız soruların farklı olması lazım, olayların farklı değerlendirilmesi lazım. Üniversitenin çatısı altındayız doğru, güzel bir yerdeyiz aslında. Yüceltmemiz gereken bir yerdeyiz ama suskunluğun egemen olduğu bir yerdeyiz.''