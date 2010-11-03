-KILIÇDAROĞLU: PARTİ MECLİSİ GENEL BAŞKANSIZ KARAR ALAMAZ ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Genel Başkanın toplamadığı bir Parti Meclisi karar alamaz. CHP 53 yıldır iktidar olamıyor. Parti içi çekişmelerden ne istiyoruz arkadaşlar? Koltuklar kimsenin babasının malı değildir. Birileri 'hayır ben koltuğumda oturacağım, eğer bu koltuğu benim altımdan alırsanız ben başka işler yaparım' derse buna izin vermem'' dedi. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, daha önceki listede görevi kabul etmedikleri bildirilen Gülsün Bilgehan, Gökhan Günaydın ve Nihat Matkap'ın yerine yeni isimleri açıkladı. Buna göre, Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kolları görevine Didem Engin, Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kolları'na Mehmet Zeki Gündüz ve Genel Sekreterliğe ise Süheyl Batum getirildi. Kılıçdaroğlu, Batum'un parti sözcüsü olduğunu da açıkladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genel Başkanın toplamadığı bir Parti Meclisi'nin karar alamayacağını belirterek, ''CHP 53 yıldır iktidar olamıyor. Parti içi çekişmelerden ne istiyoruz arkadaşlar? Koltuklar kimsenin babasının malı değildir. Birileri 'hayır ben koltuğumda oturacağım, eğer bu koltuğu benim altımdan alırsanız ben başka işler yaparım' derse buna izin vermem'' diye konuştu. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16.30'da yapacağı duyurulan basın toplantısı, yazılı açıklama ile duyurduğu MYK listesindeki üç ismin görevi kabul etmemeleri ve ikna çabaları nedeniyle 17.20'de başlayabildi. Kılıçdaroğlu, toplantının yapılacağı salona gelirken partililer tarafından alkışlar ve ''Başbakan Kemal'' sloganlarıyla karşılandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na basın toplantısı sırasında, yeni görevlendirdiği MYK üyeleri de destek verdi.