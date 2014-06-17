Kılıçdaroğlu: Parti başkanı seçmiyoruz, İhsanoğlu tanındıkça sevilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MHP ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “çatı adayı” gösterdiği eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu için “Bir partinin değil halkın adayı olacak bu. Ben sadece CHP ile değil toplumun tüm kesimleriyle çok sıcak ilişkiler kuracağına inanıyorum. Halkımız da kendisini tanıdıkça ne kadar doğru bir aday olduğunu görecek” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesinin ardından CHP lideriyle görüştü. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu: Halk tanıdıkça sevecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan İhsanoğlu için ilk değerlendirme:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte, iki partinin ortak cumhurbaşkanı adayı olarak eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nu açıkladıktan sonra makam odasında kısa bir görüşme yapma fırsatı bulduk.

Tarihe geçecek uzlaşı

Sadece CHP için değil tüm Türkiye için ‘sürpriz’ sayılan bir isimi önermiş ve bu öneri de MHP tarafından kabul edilmişti. Uzlaşının MHP ile sınırlı kalmayacağını söyleyerek başladı söze:

“Konuştuğumuz diğer tüm siyasi partilere de aktaracağız bu ismi. Onların de desteğini alacağımıza inanıyorum. Türk demokrasi tarihine, AKP dışı tüm partilerin en geniş uzlaşısını sağlayan isim olarak geçecek.”

Partiye lider seçmiyoruz

İhsanoğlu’nun özelliklerine geçmeden önce neden bu tercihi yaptığını anlattı:

“Bir partiye lider değil, 76 milyon yurttaşımıza cumhurbaşkanı seçeceğiz. Seçilen isim 76 milyonu temsil edecek. Yaptığım temaslarda herkes huzur istiyor. Kavgasız, gürültüsüz barış içinde bir Türkiye istiyor. Göreceksiniz Ekmeleddin Bey özellikleriyle tüm bu talepleri karşılayacak bir isim olacaktır.”

Demokratik, özgürlükçü ve laik

CHP lideri, ortak cumhurbaşkanı adayının özelliklerini de şöyle sıraladı:

“Demokrasiden, özgürlüklerden, insan haklarından yana. Laik. Kadın-erkek eşitliğine inanan bir isim. Sosyal devletten yana. Hukuk devleti ilkelerine bağlıdır.”

Obama’dan Suud Kralı’na herkesle iyi

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın iki dönem genel sekreterliğini yürüten İhsanoğlu’nun uluslararası arenadaki deneyimi de CHP liderini etkilemiş:

“Dünya çapında tanınmış, Doğu’da ve Batı’da takdir görecek, uluslararası camiada konuşmasının ağırlığı olan bir isim. Kavgadan uzak, huzurdan ve barıştanyana bir kimlik. ABD Başkanı Obama’dan Suud Kralı’na, Rusya’dan Japonya’ya tüm dünya ile iyi ilişkiler içinde.”

Aleyhinde söylenecek tek söz yok

CHP lideri, bu özellikleri sıraladıktan sonra sözünü şöyle tamamladı:

“Bir cumhurbaşkanı için aranan özelliklerin tamamı Ekmeleddin Bey’de var. Aleyhinde söylenebilecek hiçbir şey yok. Hiçbir eleştiriyi hak etmiyor.”

Çok iyi bir cumhurbaşkanı olacak

CHP’nin önerdiği adayı MHP lideri Devlet Bahçeli nasıl karşıladı? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yle görüşmeye ilişkin çok kısa bir değerlendirme yaptı:

“Olumlu karşıladı. İyi bir aday olarak gördüğünü söyledi. Bence de çok iyi bir cumhurbaşkanımız olacak.”

Ecevit’ten Devlet Nişanı

İhsanoğlu ismine CHP tabanı nasıl bakacak? Kılıçdaroğlu, İhsanoğlu’nun ‘laik, demokratik, özgürlükçü ve hukuk devletinden yana’ bir isim olduğunu bir kez daha anımsatarak şunları söyledi: “Eski Genel Başkanımız merhum Bülent Ecevit de kendisine 2000’de hizmetleri nedeniyle Devlet Nişanı verdi. Adına dünyanın saygın üniversitelerinde ödüller konmuş durumda.”

Taban tanıdıkça sevecek

İhsanoğlu tercihi CHP içindeki bazı çevrelerin “Partili aday” taleplerini karşılamadı. Kılıçdaroğlu’un parti teşkilatına yönelik mesajı şöyle:

“Parti tabanımızdaki genel beklenti de cumhurbaşkanının siyasi kimliğinin öne çıkmaması şeklinde. Çünkü o 76 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Diğer seçimler ile karıştırmamak gerekir. 76 milyonun ortak paydasını arıyoruz. Bir partinin değil halkın adayı olacak bu. Neden biz telaffuz ettik? Çünkü yasa bu görevi bize verdiği için. Meclis’te grubu olan partilere veriyor bu hakkı. Ben sadece CHP ile değil toplumun tüm kesimleriyle çok sıcak ilişkiler kuracağına inanıyorum. Halkımız da kendisini tanıdıkça ne kadar doğru bir aday olduğunu görecek.”

Hayırlı olsun telefonu

Kılıçdaroğlu, MHP lideri ile görüşmesinden sonra ilk iş olarak Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aradı. Kendisine bu görüşmeyi sorduğumuzda, “İkimiz de karşılıklı olarak hayırlı olsun dedik” yanıtını vermekle yetindi.

Tüm evlere broşür

İhsanoğlu ismi dün açıklandığında birçok kişi için sürpriz oldu. Toplumun önemli bir bölümü de bu ismi henüz tanımıyor. CHP lideri ‘tanınırlık’ probleminin farkında:

“Yurttaşlarımızın tanımaması doğal. Şimdi bize düşen görev bir broşür hazırlayarak bunu Türkiye’de tüm evlere ulaştırmak olmalı. Bunu yapmak zorundayız. Bu konuda tüm partilerimize görev düşer.”

Uzlaşma kültürünün örneği olacak

Bundan sonraki süreçte neler olacak? Kılıçdaroğlu öncelikle bu süreçte bir araya geldiği siyasi parti liderlerine İhsanoğlu’nun özelliklerinin CHP ve MHP tarafından anlatılacağını söylüyor. Tabii bundan sonra İhsanoğlu da devreye girecek: “Ekmeleddin Bey’in de benzer bir tur atacağını düşünüyorum. Partilere, sivil toplum örgütlerine, sendikalara gidecektir. Türk demokrasi tarihine AKP dışı tüm siyasi partilerin ve toplum kesimlerinin üzerinde uzlaştığı bir isim olarak geçmesini dilerim. Bunu sağlayabilecek nitelikte biri. Böylece uzlaşma kültürünün ne olduğunu tüm Türkiye’ye göstermiş olacağız. Bu uzlaşmayı sağlamak hiç kolay değil. Ama önemli olan zoru başarmaktır. Türkiye’de kavgadan uzak, huzur ve güvenin temsili bir cumhurbaşkanı profili isteniyordu. Ekmeleddin Bey bu özelliklerin tümüne sahip. Halkın teveccühünü kazanacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum.”