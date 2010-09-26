-KILIÇDAROĞLU: PARLAMENTODA BİRARAYA GELELİM ANKARA (A.A) - 26.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parlamento çatısı altında biraraya gelerek, yeni anayasa çalışmalarına başlanmasını önerdi. Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Balçıkhisar Belediyesi tarafından yaptırılan sosyal tesis binasının açılış törenine katıldı. Halk oylamasına değinen Kılıçdaroğlu, ''daha özgürlükçü bir anayasa, haklarının daha fazla korunduğu bir anayasa, baskının kurulmadığı bir anayasa'' istediklerini belirterek, Avrupa'da yaşayanların hak ettiği bir anayasanın Türkiye'de yaşayanların da hakkı olduğunu söyledi. Sosyal devletin güçlendirilmesi durumunda yapılamayacak hiç bir şey olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bize dar gömlek giydirenlere karşı daha özgürlükçü, daha demokratik tavrımızı ortaya koyarak yeni bir anayasa yapalım. Hemen referandumdan sonra şunu söyledim 'daha özgürlükçü, sosyal demokrasisi güçlü, sosyal devleti güçlü, insanları saygı temelinde birleştiren, insanları ayrıştırmayan kaynaştıran, demokrasimizin eksiklerini güçlendiren bir anayasayı oturalım masaya ve çözelim' bunu söyledim. Dün sayın Başbakan demiş ki 'ben onun samimiyetine güvenmiyorum'. Hiç kimseyi eleştirmiyorum ama bir şeyi samimiyetle belirtmek isterim, Sayın Başbakan benim samimiyetime inanmıyorsa, hangi gerekçeyle inanmadığını çıkıp millete anlatmasını istiyorum. Eğer bu ülkede hakları ve özgürlükleri genişleteceksek, demokrasiyi güçlendireceksek 'evet' diyoruz, bu ülkeye barış ve kardeşlik gelecekse 'evet' diyoruz. Niçin Sayın Başbakan korkuyor gelsin masaya. Ben demiyorum ki üç gün içinde bunu çıkaralım.'' -''YENİ BİR SAYFA AÇTIK'' İnsanların farklı düşünceleri olabileceğini, Türkiye'de sadece iki parti olmadığını, çok sayıda parti ve sivil toplum kuruluşu bulunduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, ''Hep beraber oturalım. Niye uzlaşamıyoruz? İlla kavga mı etmek lazım, uzlaşmayı istemek suç mu oldu? Kavgayı bırakalım, kavgadan bu ülke çok çekti. Kavgadan kardeşlik bağlarımızı kopardık neredeyse. Niye düşman oluyoruz? Beraber oturacağız, beraber uzlaşacağız. Samimiyet budur. Oturup parlamentonun çatısı altında bir araya gelelim. Beraber düşüncelerimizi özgürce söyleyelim. Eğer samimiyetimizden kuşku duyuyorlarsa hiç duymasınlar, korkmasınlar. Yeni bir sayfa açtık. Bu sayfanın içinde haklar var, özgürlükler var, insan haklarına saygı duymak var, bölgesel dengesizlikleri kaldırmak var, AB'ye üye olmanın güçlü mücadelesi var, basın üzerinde hiç kimsenin baskı kurmaması var, eleştiriye saygı duymak, eleştiriden korkmak var, kardeşlikten, uygarlıktan, demokrasiden korkmamak var'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın gazetecilerle yaptığı toplantıda anayasa değişikliğine ilişkin ''vaktimiz yok'' yönünde sözleri bulunduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Niye vaktiniz yok, Parlamentonun görevi ne? Parlamentonun görevi halka hizmet etmek değil midir? Getirelim anayasayı koyalım masaya görüşelim. Niye konuşmuyoruz? 'Efendim 2011'den sonra olsun'. Çalışmaya şimdi başlayalım elimizden tutan mı var? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı orada duruyor. Toplasın milletvekillerini, partileri'' teklifinde bulundu. -''OTURALIM MASANIN ETRAFINA...'' Nazım Hikmet'in ''Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine'' dizelerini okuyan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Böyle yaşamak bizim için niye zor? Ne eksiğimiz var? Siyasette niye kamplaşıyoruz? Siyasette hoşgörüyü ve sevgiyi neden egemen kılmıyoruz? Niye birbirimizi samimiyet testinden geçirme ihtiyacı duyuyoruz? Ben 'yeni bir anayasa için oturup masaya görüşelim' dediğim zaman niye birileri korkuyor, niye birileri kaçma ihtiyacı hissediyor? Korkuyorlar, ben de biliyorum ama istiyorum ki korkmasınlar. Gelsinler beraber değiştirelim. Biz hiç bir yurttaşımızı ötekileştirmek istemiyoruz. Hiç bir siyasi partiyi ötekileştirmek istemiyoruz. Onların düşüncelerine de saygı gösteriyoruz ama istiyoruz ki onlar da bizim düşüncelerimize saygı göstersinler. Talebimizi yineliyoruz; 2011'e kadar çok vakit var. Oturalım masanın etrafına illa genel başkanlar oturacak diye bir kural yok. Her partinin akil, saygın insanları var. Otururlar beraber, dünya örnekleri var. Türkiye için çağdaş bir anayasada olması gereken değişiklikleri yaparlar. Gelin yüzde 10'luk seçim barajını da kaldıralım. Vatandaşın oyundan niye korkuyorsunuz? YÖK'ü kaldıralım. Üniversiteler özerk olsun, özgür olsun, düşüncelerini açıklasınlar. Niye korkuyorsunuz? Bir korku toplumu yaratmayalım, özgürlük toplumu yaratalım. Özgürleşelim, toplum özgürleşsin, toplum güçlü olsun, sesini çıkarsın. Bunu yapalım, bunu yapmak zor değil. Bir sözüm var, bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız.'' Kılıçdaroğlu, daha sonra tesisin açılışını yaparak, burada ikram edilen yemekten yedi. Tesisten ayrılışı sırasında, gazetecilerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın türban ile ilgili önerisini hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Daha o konuya var. Önce samimiyet konusunu çözüme kavuşturalım'' dedi.