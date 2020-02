Kılıçdaroğlu: Parlamenter sisteme dönüş için seçim sonrası mutabakat lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Nisan tarihlerinde Genel Merkez’de milletvekilleriyle 10’arlı gruplar halinde gerçekleştirdiği toplantıları dün tamamladı. Milletvekillerinin çalışmalarına ilişkin Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdiği toplantıda, 2019 süreci, olası ittifak modelleri, örgütlerin durumu masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı adayının isminin konuşulmasının doğru olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağolu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de gündeme getirdiği “ilkeler ittifakı” konusunda “mutabakat” arayacakları mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu, "İsim yerine ilkeler üzerinde mutabakat sağlamalıyız. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra hangi adımların atılacağına ilişkin de bir mutabakat olmalı. Demokratik parlamenter sisteme dönüşün nasıl sağlanacağı ve Türkiye’nin temel sorunlarının çözümü için nasıl bir yöntem izleneceği konularında da mutabakata varılmalıyız ki seçimlerden sonra demokrasiye dönüş daha kolay ve çabuk olsun" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre her grup için birer saat süren toplantıların başında Kılıçdaroğlu bir değerlendirme konuşması yaptı. CHP’nin medya tutum belgesinin milletvekilerinin konuşmasının önüne geçmek için değil, daha çok konuşabilmeleri için çıkarıldığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, her hafta hazırlanacak tutum belgesinde o haftanın gündemine dair somut bilgiler verileceğini anlattı.

Tematik salı

Salı günleri gerçekleştirilen grup toplantılarının 2019 sürecinde daha tematik hale getirileceğinin belirten Kılıçdaroğlu, milletvekillerine gittikleri her yerde Türkiye’nin beş önemli sorunu olan ekonomi, eğitim, yargı, toplumsal barış ve dış politika konularına ağırlık vermelerini istedi.

Demokrasi için mücadele

CHP - DP görüşmesinde, başta demokrasi mücadelesi ve seçim güvenliği olmak üzere her konuda birlikte hareket ve mücadele etme vurgusu yapıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı Genel Merkez’de kabul etti. Görüşmede, başta demokrasi mücadelesi ve seçim güvenliği olmak üzere her konuda birlikte hareket ve mücadele etme vurgusu yapıldı.

Kılıçdaroğlu Oğulpınar Sınır Karakolu’nu ziyaret eden sanatçılara yönelik sözlerinin sorulması üzerine de “Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile Uysal kabulün sonrasında açıklama yaptı. Ziyareti nedeniyle Uysal ve beraberindekilere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Demokrat Parti bizim cumhuriyet çınarımızın en önemli dallarından birisidir. Demokrasi konusunda, vatan sevgisi, din ve vicdan hürriyeti konusunda bugüne kadar önemli görevleri yerine getirmişlerdir. Elbette bu ziyaret sadece bir nezaket ziyaretinin ötesinde. İki siyasal partinin genel başkanı olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar, yaşanan sorunlar ve bu sorunların nasıl aşılması gerektiği konusunda da karşılıklı düşüncelerimizi birbirimize aktarma fırsatı bulduk” dedi.

“İttifak konusunda diğer partilerin genel başkanlarıyla bir temasınız olacak mı?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin yaşadığı büyük sorunlar var. Türkiye’nin bu sorunları aşması lazım. Sorunların aşılması yönünde görüş birliği içinde olan bütün siyasal partilerle elbette bir araya geleceğiz. Çünkü siyasal partilerin temel görevi Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları aşmak ve 80 milyona daha güzel bir yaşam sunmaktır... Elbetteki diğer siyasi partilerle bu görüşmelerimiz devam edecek” yanıtı verdi.